Fredag blev det svenske kongehus en sød lille dreng rigere. Nu har hans forældre fundet ham et navn.

Sammen med et billede af den kun to dage gamle baby, der er taget af hans far, afslører de prinsesse Sofia og prins Carl Philips søns navn.

Han hedder prins Julian Herbert Folke og får titlen Hertug af Halland.

Herunder kan du se billedet af den lille prins