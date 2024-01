Dronning Margrethes beslutning om at overlade tronen til kronprins Frederik, har affødt spekulationer, om den svenske Kong Carl Gustav kunne finde på at gøre det samme.

Men det, er der intet, der tyder på, er tilfældet.

I hvert fald hvis man skal tro det svar, som det svenske kongehus har givet til TV 2.

Til TV 2 skriver det svenske kongehus' kommunikationsafdeling, at den svenske konge har »stor respekt og forståelse for dronning Margrethes beslutning om at overdrage tronen til kronprins Frederik«.

Derudover skriver TV 2, at kongehuset afviser spekulationerne om, at den svenske konge skulle følge i Margrethes fodspor, med henvisning til den tale kong Carl Gustav holdt, i forbindelse med sit 50-års jubilæum i september.

»Det er mit håb, at jeg nu og i de kommende år kan fortsætte med at tjene vores Sverige. I gode tider, såvel som i tider med store udfordringer,« lød det dengang fra den svenske konge.

