Sveriges Prins Daniel kom med en opsang fra talerstolen ved den internationale konference Misum Forum på Handelshøjskolen i den svenske hovedstad Stockholm.

Det beretter det svenske kongehus.

Misum Forum blev arrangeret af Mistra Center for Sustainable Markets, som er et tværvidenskabeligt forskningsinstitut ved den svenske Handelshøjskole.

Ved konferencen i den svenske hovedstad var der fokus på, hvordan man kan bekæmpe fattigdom på et globalt plan.

Det er en sag, Prins Daniel har kæmpet for gennem de seneste par år.

»Jeg tror, at vi i lang tid har haft en tendens til at tage velfærd og fremgang for givet. Men nu står vi over for nogle absolut fundamentale udfordringer. Det er udfordringer, som rammer os alle, men som sædvanligt særligt rammer dem, der er aller mest udfordrede,« indledte prins Daniel konferencen.

Prins Daniel er gift med den svenske kronprinsesse Victoria. Sammen har de børnene prinsesse Estrelle og prins Oscar.