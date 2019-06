Det svenske kongepar, dronning Silvia og kong Gustav, nød et par madpakker med en hvid dug på en bænk sammen med et vennepar i Danmark mandag.

»Vi lavede ikke noget salg til dem, men de var søde og spurgte, om de kunne låne en proptrækker. Jeg anede ikke, det var kongen, der kom ind,« siger Dennis Andersen, der forpagter motorvejscaféen Stop 42 Farø, til TV 2 Øst.

Kongeparret havde selv madpakker med, som de spiste sammen med et vennepar med en dansk indregistreret bil.

De fire nød frokosten i omkring en times tid med en flaske vin, inden de kørte videre.

Kongeparret kørte i en mørkegrå, svensk indregistreret Ferrari, mens venneparet kørte i en sort Maserati.

Dennis Andersen fortæller til TV 2 Øst, at der ikke rigtig var nogen, der vidste, rastepladsen havde fået kongeligt besøg. De lagde blot mærke til de smarte biler.

Det var først flere timer efter, at Dennis Andersen fandt ud af, hvem de fornemme gæster var.

Og det er endda, selvom han tissede over kors med kong Gustav, da han selv skulle lade vandet under et kontroltjek på toiletterne på rastepladsen.