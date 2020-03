Det svenske kongepar har isoleret sig på et slot uden for Stockholm for at undgå coronavirus. Det betyder, at parret ligesom mange andre bedsteforældre hverken kan få besøg af børn eller børnebørn.

Og det er en speciel situation for kongeparret. Det fortæller kong Carl Gustaf i et interview med den svenske avis Dagens Nyheter, hvor han også lufter sit syn på coronavirussen, samt fortæller hvordan det er at arbejde hjemmefra som konge.

Selvom Sverige modsat Danmark ikke er lukket helt ned, har det svenske kongepar valgt at gå i en form for selvisolation - eller social distancering - på slottet Stenhammer i Sörmland vest for Stockholm.

Kongen og dronningen er med deres henholdsvis snart 74 år og 76 år i risikogruppen og følger derfor myndighedernes råd om at holde sig væk fra andre og om at arbejde hjemmefra.

Den svenske konge Carl Gustaf og dronning Silvia har isoleret sig på et slot vest for Stockholm, hvor de arbejder hjemmefra. Arkivfoto. Foto: JONATHAN NACKSTRAND Vis mere Den svenske konge Carl Gustaf og dronning Silvia har isoleret sig på et slot vest for Stockholm, hvor de arbejder hjemmefra. Arkivfoto. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

Og den svenske konge tager coronavirussen meget alvorligt:

»Det er en global tragedie, et drama uden lige. Et bevægeligt mål. Det bevæger sig hele tiden. Vi ved ikke, hvordan det ender,« siger han til Dagens Nyheter.

Han mener ikke, at pandemien kan sammenlignes med influenzapandemien ‘Den spanske syge’, der slog mellem 20 og 40 millioner mennesker ihjel i 1918 og 1919.

»Det her bevæger sig meget hurtigere og har et andet forløb. Vi rejser meget. Der findes en ny hastighed, ingen kunne have gættet, at dette ville ske i Sverige,« siger kongen, som ligesom mange andre har fået vendt op og ned på sin hverdag.

Kong Carl Gustaf har fået øjnene op for videokonferencer grundet corona-krisen. Foto: TT NEWS AGENCY Vis mere Kong Carl Gustaf har fået øjnene op for videokonferencer grundet corona-krisen. Foto: TT NEWS AGENCY

Dels har han måttet tage videokonferencer til sig for at kunne passe sit arbejde som statsoverhoved per langdistance. Det, fungerer ganske fint, mener kongen.

Han tror ligefrem, at det kan give anledning til, at flere fremover måske kunne arbejde hjemme i større udstrækning, så man ville spare klimaet for noget brændstof.

Desuden mener kongen, at coronavirussen måske kan ændre folks adfærd og mindske rejseaktiviteten - også efter at den akutte virusfase er overstået, når folk får øjenene op for, at de sagtens kan holde en dejlig ferie i deres hjemland.

Derudover kan kongeparret hverken se deres børn eller børnebørn for tiden.

Familieportræt af den svenske kongefamilie (Arkivfoto) Foto: Jonas Ekstromer/TT Vis mere Familieportræt af den svenske kongefamilie (Arkivfoto) Foto: Jonas Ekstromer/TT

Allerede for nogle uger siden blev kongen og kronprinsesse Victoria adskilt fra hinanden, så der ikke sker dem begge noget, da det er den praksis, man følger i en akut krisesituation som denne.

Kongeparret holder dog kontakten med børn og børnebørn ved lige over skype. Og selv om det ikke er helt det samme, så fungerer det, fortæller kongen.

Kong Carl Gustaf fortæller desuden, at han har brugt den selvvalgte ‘isolation’ på at få læst nogle bøger - og så skal han og dronningen igang med at male en gammel støbejernssofa.

Han anbefaler desuden folk at gå en tur i skoven, så de får rørt sig lidt, ligesom han også husker folk på at bruge mobiltelefonerne og ringe til hinanden, så ingen føler sig ensomme.

Carl Gustaf bliver i interviewet også spurgt til Sveriges beslutning med at gå sin egen vej i håndteringen af smittespredningen, hvor man har valgt ikke at lukke landet ned - hvilket har givet meget debat i blandt andet Danmark.

Til det svarer han:

»Vi får se, hvad der kommer ud af det hele. Men vi håber, at myndighederne og eksperterne med deres kundskab og erfaring leder til de bedste beslutninger:”