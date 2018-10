Regentparret har i årevis fejret nytårsaften med en gruppe venner, blandt dem ægteparret Heering. I år blev det sidste gang, mange af vennerne så prins Henrik.

Nytårsaften holdt tidligere balletlærer og danseskoleejer Susanne Heering fest for den gruppe venner, som gennem mange år har fejret det nye års komme med god mad, temafest og udklædning. Som altid deltog regentparret også.

Den aften kom til at betyde noget helt specielt for Susanne Heering og de øvrige venner.

»Nu er jeg bare så glad for, at jeg holdt den nytårsaften. Det var faktisk sidste gang, mange af os så prinsen. Han var så glad, og de var så glade sammen. Det var en vidunderlig aften,« siger hun.

Susanne Heering, tidligere balletdanser og balletskoleejer og tæt veninde med Dronning Margrethe, holdt nytårsfest for blandt andre regentparret sidste år. Det blev sidste gang, fru Heering så prinsen. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Susanne Heering, tidligere balletdanser og balletskoleejer og tæt veninde med Dronning Margrethe, holdt nytårsfest for blandt andre regentparret sidste år. Det blev sidste gang, fru Heering så prinsen. Foto: Bax Lindhardt

Susanne Heering og hendes nu afdøde mand, den tidligere likørkonge Peter Heering, har i mange år været blandt regentparrets nære venner.

Heering-familien har i flere generationer haft et tæt forhold til kongehuset. Peter Heerings mormor var nær ven af dronning Alexandrine, og Peter Heering selv kendte dronning Margrethe og hendes søstre allerede inden, han blev gift med Susanne.

Venskaberne er gået i arv, og i dag er kronprinsen nær ven af Susanne Heerings ældste søn, som også hedder Peter som sin far. Svigerdatteren Caroline Heering var gennem otte år hofdame for Kronprinsesse Mary.

Ægteparret Heering på vej til nytårsfest på Amalienborg for nogle år siden. Festerne har altid et tema, og gæsterne møder op i udklædning. Foto: SIMON KNUDSEN Vis mere Ægteparret Heering på vej til nytårsfest på Amalienborg for nogle år siden. Festerne har altid et tema, og gæsterne møder op i udklædning. Foto: SIMON KNUDSEN

»Det er ligesom gået i arv i generationer. Det er ikke noget, der er blevet arrangeret. Det er bare faldet naturligt sådan,« forklarer Susanne Heering.

De sidste år af sit liv kæmpede prins Henrik som bekendt med demens, men hans sidste nytårsaften blev ikke desto mindre fyldt med fest og glæde. Selv om prinsen var mærket af sygdom, havde han ifølge Susanne Heering en rigtig god aften.

»Han var i god form. Han nød aftenen, var underholdende og meget sød,« siger hun.

Susanne Heering fotograferet til prins Henriks bisættelse. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Susanne Heering fotograferet til prins Henriks bisættelse. Foto: Mads Claus Rasmussen

Hun vil ikke nærmere ind på, hvordan hun oplevede prinsens sygdomsforløb den sidste tid. Hun lægger dog ikke skjul på, at hun var ked af nogle af de ting, der blev skrevet om prinsen i pressen, før demensdiagnosen blev kendt.

»Han var sådan et dejligt menneske,« siger Susanne Heering.