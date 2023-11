Susanne Bier var blandt mandag aftens fornemme gæster på Christiansborg Slot til gallataffel i anledning af det spanske kongepars officielle besøg.

Den prisbelønnede filminstruktør havde sågar bestilt en ny kjole til de royale festligheder – men her var det lige ved at gå galt.

Det fortæller ham, der designede Susanne Biers kjole til det kongelige taffel – nemlig designer Jesper Høvring.

»Susanne Bier ringede i sidste uge og bestilte en kjole. Hun havde selv købt stof i London, hvor jeg var med hende på Facetime rundt i stofbutikken,« starter Jesper Høvring.

Susanne Bier og hendes mand, komponisten Jesper Winge Leisner, til gallataffel på Christiansborg Slot, mandag den 6. november 2023. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Susanne Bier og hendes mand, komponisten Jesper Winge Leisner, til gallataffel på Christiansborg Slot, mandag den 6. november 2023. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Men lige inden weekenden – og ikke mindst mandagens store gallamiddag på Christiansborg Slot – opstod der problemer.

»I fredags var vi nødt til at sadle om, for der var stoffet fra London ikke kommet endnu. Det sad fast i tolden,« forklarer Jesper Høvring.

Så med godt tre dage til gallataffel med både danske og spanske kongelige måtte der tænkes hurtigt.

»Så vi startede fredag på stof, vi havde i butikken, og så afhentede Susanne kjolen mandag, da klokken var 15. Så den er simpelthen syet fra fredag morgen af og så lige op til!« fortæller designeren.

Designer Jesper Høvring, laver blandt andet kjoler til Kronprinsesse Mary Foto: Bax Lindhardt Vis mere Designer Jesper Høvring, laver blandt andet kjoler til Kronprinsesse Mary Foto: Bax Lindhardt

Med få timer til afgang mod Christiansborg Slot endte Susanne Bier så altså til sidst i en unik grøn kjole af Jesper Høvring til den royale festmiddag.

Men selvom kjolen endte med at blive lavet over endnu færre dage end den uge, det først var tiltænkt, så er allerede syv dage normalt for lidt tid til at kreere en ny couturekjole.

Plejer en uge at være nok for dig til at lave en kjole?

»Nej, men nu kender jeg jo Susanne Bier riiigtig godt, og vi kunne ligesom køre alting på Facetime; jeg har sendt hende mange billeder, og jeg kender hendes stil. Så nej, det er bestemt ikke noget, jeg foretrækker,« lyder det med et grin fra Jesper Høvring til slut.