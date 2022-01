Prins Nikolais modekarriere brager derudad.

Det sker, da den 22-årige prins nu har landet en forside hos modemagasinet Vogue i magasinets februar/marts magasin.

Det har modemagasinet nu offentliggjort på deres Instagram-profil.

Og hvis du skal have fat i et af Vogues magasiner, skal du rykke hurtigt. For Magasinet er kun tilgængeligt online og i et lille oplag.

»Vogue Scandinavia fejrer oplevelsen af at være vokset blandt konger, dronninger, prinser og prinsesser med prins Nikolai på forsiden. Den unge prins har charmeret hele modeverden, mens han indtager flere ture på catwalken og magasinforsider siden hans modedebut,« skriver Vogue som ledsaget tekst til billedet, som du kan se længere nede i denne artikel.

Prins Nikolai valgte i 2018 at forfølge modeldrømmen, efter hans agent kunne se et stort modelpotentiale i den unge prins.

Det kom til udtryk, da han indtog podiet for det store modehus Burberry.

Siden da har han nærmest ikke kigget sig tilbage, hvor han blandt andet har været på catwalken for Dior.

Og det faktum at de store modehuse bruger ham igen og igen, er ikke tilfældigt.

Det påpeger B.T.'s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen.

»Han er jo en dygtig model. De store modehuse bruger ham ikke bare fordi, han er prins. Han må virkelig være dygtig. Især når man kigger på de job han lander,« siger Jacob Heinel Jensen.

Og prins Nikolai elsker modellivet. Det afslører han i dokumentaren 'A Bigger Role', hvor han fortæller, at det er bedre at være kendt som model end som prins.

Og det er måske noget, danskerne skal til at vænne sig til.

»Jeg tror, at danskerne efterhånden er ved at acceptere og indse, at det er en god vej at for prins Nikolai,« siger Jacob Heinel Jensen.

Men det har ikke været uden svære udfordringer, at han har indtaget modelverdenen.

For i en reklame for hotelkæden Raffles Hoitels & Resorts blev han nødsaget til at snakke sig ud af en eventuel badescene, hvor han skulle være nøgen.