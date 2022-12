Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

For knap to år siden stod storhertuginden af Luxemborg overfor nogle voldsomme anklager.

Den såkaldte Waringo-rapport havde dokumenteret, at flere ansatte i hoffet var utilfredse med storhertuginde Maria Teresa, der havde spredt frygt med sin grænseoverskridende opførsel ud over sine beføjelser.

Det hele endte med en omorganisering af hoffet – der ikke mindst betød en indskrænkning af storhertugindens beføjelser, til hendes egen udtalte utilfredshed – blev beordret af premiereministeren af Luxemborg, Xavier Bettel.

Den luxembourgske regering lovede da, at situationen med de utilfredse ansatte var blevet løst – men nu er der igen kritiske røster mod storhertuginden fra hendes hof.

Ifølge Billed-Bladet skriver flere luxembourgske medier nemlig nu, at der igen er blevet klaget over storhertuginde Maria Teresas opførsel.

Anklagen lyder på, at storhertuginden skulle have været grov overfor en kvindelig medarbejder.

Ifølge en talsmand fra hoffet er der dog tale om »en enkeltsag«, som er »beklagelig, og helt og aldeles uacceptabelt«.

Men angiveligt skulle også mindst to medarbejdere have trukket sig fra deres stillinger i hoffet og være blevet omplaceret. Derudover skulle premierminister Xavier Bettel have holdt møde med hofmarskal Paul Dühr om anklagen.