Tallene taler et tydeligt sprog. Fyringerne har været mange blandt ansatte, der har arbejdet for storhertugparret af Luxembourg, Henri og Maria Teresa.

De mange fyringer og beretninger om angst blandt staben har gjort, at parret er blevet pålagt at modernisere hoffet. De har derfor nu været i gang med at hyre nye kræfter, skriver magasinet Vorsten ifølge Billed-Bladet.

Der er udfærdiget en rapport om medarbejdernes opfattelse af arbejdsmiljøet, hvori man kan læse at flere foruden at føle sig pressede søgte nyt arbejde eller ofte var sygemeldt.

I årene 2014 til 2019 var der desuden 51 ud af 110 medarbejdere, der blev opsagt.

Luxembourg Storhertug Henri og Storhertuginde Maria Teresa på officielt besøg i Danmark i 2003.

I rapporten er der overvejende storhertuginden, som nævnes. Det er også hende, der kritiseres for at overskride de ansattes grænser.

Derfor søger man nu 15 nye ansatte. Med dem skal der ske en fornyelse af hoffet. Man søger blandt andet både en kommunikationschef og en arkivar.

Tidligere på året skrev Berlingske, at politiet i Luxembourg sågar efterforskede påstande om, at storhertuginden skulle have slået de ansatte.

Selv var storhertug Henri ude og kommentere rapporten – og rose sin hustru for hendes indsats.

Han tilføjede, at rapporten og dækningen af den i medierne var undergravende for tilliden til hoffet.

I rapporten står der, at storhertuginden anbefaledes ikke at medvirke i de nye ansættelsesprocedurer. En anbefaling, man har meldt ud, bliver efterlevet.