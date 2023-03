Lyt til artiklen

Sverige bliver snart endnu en prinsesse rigere.

Efter flere år i USA har prinsesse Madeleine og hendes mand Chris O'Neil valgt at flytte hjem til Sverige.

Det bekræfter hoffets informationschef over for Aftonbladet.

»Ja, det er sandt. Prinsesse Madeleine og hr. Chris O'Neill har besluttet, at de skal flytte hjem til Sverige sammen med deres tre børn,« fortæller Margareta Thorgren.

Parret skal flytte ind i deres lejlighed i retsstaldene i Stockholm.

Børnene skal have en svensk opvækst. Foto: Patrick van Katwijk

De flytter hjem til Sverige i august, så deres børn kan starte i skole og børnehave i det kommende skoleår..

Hoffet forklarer beslutningen med, at parret ønsker, at deres børn skal have en svensk opvækst..

»Det er en beslutning, som prinsesse Madeleine og hr. Chris O'Neill har truffet. De er opsatte på, at børnene får en svensk opvækst lige nu«, siger Margareta Thorgren.

Dermed er parrets amerikanske bolig sat til salg.

Den store villa er sat til salg til 7,65 millioner dollar svarende til 53 millioner danske kroner..

Parret købte villaen i slutningen 2019 for tre millioner ddollarsvarende til lige under 21 millioner danske kroner..

Dermed er der altså tale om en rigtig god forretning, hvis huset sælges til udbudspris.

Prinsesse Madeleine er det yngste af kong Carl Gustaf og dronning Silvias børn.