Den 27. februar bekræftede Kongehuset, at dronning Margrethe var taget på et privat ophold i udlandet.

Lørdag er hun så pludselig dukket op til en norsk skifestival i Oslo i selskab med flere medlemmer af det norske kongehus.

Det skriver det norske medie Dagbladet, som har givet B.T. tilladelse til at bringe deres billeder (Se dem længere nede i artiklen)

Det norske kongehus har på det seneste være påvirket af 87-årige kong Haralds sygdom.

(ARKIV) Norges Kong Harald og Dronning Sonja holder pressemøde foran det norske kongeskib "Norge", på Aarhus Havn, Aarhus, Danmark, Fredag den 16. juni 2023.Den norske kong Harald på 87 år er blevet indlagt på et hospital i Malaysia med en infektion. Det oplyser det norske kongehus tirsdag i en pressemeddelelse ifølge norske medier. Det skriver Ritzau, tirsdag den 27. februar 2024.. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere (ARKIV) Norges Kong Harald og Dronning Sonja holder pressemøde foran det norske kongeskib "Norge", på Aarhus Havn, Aarhus, Danmark, Fredag den 16. juni 2023.Den norske kong Harald på 87 år er blevet indlagt på et hospital i Malaysia med en infektion. Det oplyser det norske kongehus tirsdag i en pressemeddelelse ifølge norske medier. Det skriver Ritzau, tirsdag den 27. februar 2024.. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Han blev fornyligt indlagt under en ferie i Malaysia og har siden været indlagt på Rigshospitalet i Oslo, hvor kongehuset den 6. marts udtalte i en pressemeddelse, at 'kongens infektion nu var under kontrol, og at man forventede at han ville få indopereret en pacemaker i den kommende uge.'

Mandag kom det så frem, at kong Harald grundet sin sygdom måtte melde afbud til den årlige 'Holmenkollen Ski Festival' i Oslo.

Den afholdes i denne weekend, og lørdag er dronning Margrethe altså pludselig blandt gæsterne.

Ifølge norske Dagbladet ankom hun i selskab med Norges kronprins Haakon, hans hustru kronprinsesse Mette-Marit, deres datter prinsesse Ingrid Alexandra og kong Haralds søster prinsesse Astrid.

Her ankommer dronning Margrethe i selskab med blandt andre kronprinsesse Ingrid Alexandra. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet Vis mere Her ankommer dronning Margrethe i selskab med blandt andre kronprinsesse Ingrid Alexandra. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet

Dagbladet skriver, at dronning Margrethe ikke var varslet til at komme, og derfor er det hvad den norske udgave af Se og Hørs royale ekspert Caroline Vagle kalder en 'hyggelig overraskelse':

»Dronning Margrethe har et nært og godt forhold til Norge og den norske kongefamilie, og de er nok meget glade for at have selskab af hende i dag,« udtaler hun.

Dronning Margrethe har i mange år netop holdt vinterferie i Norge.

Tidligere har det været på ski, men i de senere år har det været ren afslapning i norske Gausdal, som vinterferien har budt på.

Dronning Margrethe ved siden af blandt andre kronprins Haakon. Foto: Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet Vis mere Dronning Margrethe ved siden af blandt andre kronprins Haakon. Foto: Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet

De seneste to år har dronning Margrethe dog aflyst sin årlige tur til det norske.

I 2022 havde dronningen fået corona lige inden den planlagte ferie, mens det sidste år var dronningens rygoperation, der satte en stopper for rejsen.

