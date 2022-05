Der er lagt op til den store fejring 2. juni, hvor briterne markerer, at det er 70 år siden, at dronning Elizabeth blev kronet.

Men det er ikke alle, der får lov til at deltage i festen. Regimentet, som prins William er oberst for, er nemlig ramt af en skandale.

Seks soldater, som var medlem af den irske garde, der skal lede torsdagens særlige Trooping the Colour-fødselsdagsparade, er blevet anholdt.

Det skriver Sky News.

Dronning Elizabeth kan snart fejre sit jubilæum, men smiler kan forsvinde lidt, når hun tænker på den irske garde. (Photo by Dan Kitwood / POOL / AFP) Foto: DAN KITWOOD Vis mere Dronning Elizabeth kan snart fejre sit jubilæum, men smiler kan forsvinde lidt, når hun tænker på den irske garde. (Photo by Dan Kitwood / POOL / AFP) Foto: DAN KITWOOD

Og det er ikke småting, de er mistænkt for.

»Som en del af en planlagt operation arresterede det royale militærpoliti seks irske garder-soldater og en Coldstream-veteran efter mistanke om salg af narkotika, pengeudlån og hvidvaskning,« lyder det fra en talsperson fra forsvarsministeriet.

Herfra bekræftes det også, at de nu anholdte soldater ikke bliver en del af jubilæumsparaden.

»Hæren tolerer ikke noget form for ulovlig eller svindlende adfærd.«

Da sagen nu efterforskes, afholder ministeriet fra at udtale sig yderligere.

Anholdelserne fandt sted over hele Storbritannien ifølge The Sun.

Der skulle således være blevet slået til i Hampshire, Berkshire, det nordlige Wales og Nordirland.

Operationen skulle have været under planlægning i flere måneder, og ifølge en ikke navngiven kilde fra barakken i Aldershot, hvor første bataljon af den irske garde holder til, kom det som et stort chok, da militærpolitiet pludselig sparkede dørene ind.

»Der var ikke nogen advarsel. Det var ikke kun barakkerne. De undersøgte også soldaternes hjem. Det er et stort chok.«

Mere 1.400 soldater, 200 heste og 400 musikere vil deltage i paraden til ære for Dronningen.

Det danske militær kan nu heller ikke se sig helt appelsinfri, når det kommer til narkotika.

Danmarks militære anklagemyndighed – auditørkorpset – kunne i deres årsberetning fra 2020 fortælle, at der var 13 sager vedrørende indtagelse eller besiddelse af narkotika efter militær straffelov. Heriblandt i livgarden.

Et tal, der dog i rapporten fra 2021 var faldet til kun én sag.

En værnepligtig vedtog en bøde på 3500 kroner for overtrædelse af militær straffelov paragraf 20 ved at være mødt til vagttjeneste, der indebar håndtering af skarpladt våben, i kokainpåvirket tilstand, lyder det i årsberetningen.