Ved første øjekast er der intet at bemærke.

Kronprins William og kronprinsesse Kate smiler sammen med deres børn til kameraet, alle er de klædt i hvide skjorter og mørke bukser, og det ligner, hvad det er – et helt almindeligt julekort.

Men den britiske kronprinsfamilie er alt andet end almindelig og hver en lille detalje bliver gået efter i sømmene af beskuerne.

Billedet er blevet delt på det royale pars Instagramside, og her er der flere følgere, der undrer sig.

De har opdaget, at alt ikke er, som det skal være. Der er intet galt med det, der kan ses på billedet. Problemet er dét, der ikke kan ses.

Her er billedet i sin helhed. Foto: Josh Shinner/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Her er billedet i sin helhed. Foto: Josh Shinner/Reuters/Ritzau Scanpix

De bemærker en detalje ved femårige prins Louis.

Han er ved flere royale begivenheder løbet med opmærksomheden grundet sine morsomme grimasser, denne gang er det dog ikke hans ansigt, men derimod hånd, som folk studser over.

For er der ikke som om, der mangler en finger?

'Er der ikke nogen, der skal snakke om, hvorfor prins Louis mangler en finger?' lyder en brugerkommentar til Instagram-opslaget.

'Hvor er prins Louis' finger?' skriver en anden, mens det fra en tredje lyder, at 'det er Photoshop, prins Louis mangler en finger. Virkelig dårlig redigering'.

Det stopper dog ikke her.

Flere undrer sig også over, hvor kronprinsesse Kates ene ben er blevet af, da det umiddelbart kun er hendes højre fod, der kan ses under den stol, som prinsesse Charlotte sidder på.

Prins Louis har formentlig næppe mistet sin finger, og det er heller ikke sikkert, at der er tale om en dårlig redigering.

Flere skriver, at prinsen da bare bukker fingeren indad mod stolens armlæn.

Billedet kom også under lup i det populære satireprogram 'Saturday Night Live', hvor det som en del af en joke blev nævnt, at Meghan Markle meget gerne ville give fingeren til kronprinsfamilien, hvis de mangler den.

Et stik til det betændte forhold mellem de to grene af den britiske kongefamilie.

Netop prins Harry og hertuginde Meghan Markle udgav også for nylig deres julekort. Det skete gennem deres produktionsbureau.

Her var der dog ikke tale om et billede taget specifikt til lejligheden. I stedet havde de valgt et billede fra Invictus Games i september.

