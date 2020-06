Onsdag blev det meldt ud, at prins Joachim skal være den nye forsvarsattaché på den danske ambassade i Paris.

Der er dog stadig mange ubesvarede spørgsmål, efter prinsen blev valgt til jobbet.

Eksempelvis har B.T. forsøgt at få svar på, hvor mange andre ansøgere der var til stillingen, hvor mange man havde til samtale, og hvordan prinsen skal 'lønnes'.

Især lægger der sig et røgslør hen over den proces, som har ledt op til, at prinsen fik sin nye stilling.

Prins Joachim er meget kvalificeret til jobbet, lyder det fra Forsvarsministeriet, og derfor rettede man henvendelse angående den nye stilling.

Forsvarsministeriet, som prins Joachim kommer til at høre under, når han starter i sin nye stilling 1. september, har svaret pr. mail om de andre ansøgere.

Hvor mange ansøgere var der til stillingen som forsvarsattaché?

'Der var flere ansøgere.'

Var der nogen (andre ansøgere), der kom så langt, så de var til samtale?

'Da muligheden for, at Prins Joachim kunne bestride stillingen, viste sig, blev en proces med stillingsopslag og ansættelsessamtaler standset. Ingen anden kandidat havde fået lovning på stillingen,' oplyses det i en e-mail som svar.

På spørgsmålet om, hvor mange man havde haft til samtale foruden prins Joachim, lyder det, at prins Joachim ikke havde søgt stillingen, men at han var meget kvalificeret. Intet tal på de andre ansøgere bliver oplyst.

B.T. har sendt samme spørgsmål igen, men der er ikke kommet svar tilbage inden deadline.

Frederik Waage, der er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet, udtaler, at det i alle normale tilfælde ville have været ulovligt at stoppe en ansættelsesproces og håndplukke en kandidat uden for nummer.

Selv hvis det havde været en højtstående embedsmand, for eksempel en departementschef fra et ministerium, ville det stadig ikke gå at håndplukke midt i en proces

»I normale tilfælde ville det her ikke være muligt. Selv hvis det havde været en højtstående embedsmand, for eksempel en departementschef fra et ministerium, ville det stadig ikke gå at håndplukke midt i en proces,« lyder det fra Waage, som uddyber:

»Der skal være en saglig grund til, at ansættelsesprocessen bliver stoppet. Og det er der i det her tilfælde. Man vil kunne henvise til, at stillingen bliver varetaget af prins Joachim, der som kongelig med særlig militær indsigt kan udfylde denne repræsentative opgave på en særlig måde. Der er en fast tradition for, at medlemmer af kongehuset er en del af det danske forsvar, og det kan forsvaret henvise til som grundlag for Joachims tilknytning.«

Prins Joachim kommer fra september til at besidde en offentlig rolle, men det er endnu ikke sikkert, hvordan han skal finansiere sit liv med familien.

Statsministeriet har indgivet et forslag om, at han kan beholde sine årpenge, selvom han skal opholde sig i længere tid i udlandet. Det er ellers ikke tilladt i forhold til grundloven for de kongelige at tage deres årpenge med ud af landet i længere tid.

B.T. ville gerne have haft svar fra Forsvarsministeriet på, hvad man vil gøre i forhold til betaling, hvis Folketinget ikke bakker op om, at prins Joachim kan få sine årpenge med, men her lød svaret, at de afventer, hvad der sker i behandlingen.

Fra kongehusets side forholder man sig også afventende et stykke tid endnu.

»Kongehuset har ingen kommentarer, så længe spørgsmålet om årpenge behandles i Folketinget,« oplyser kongehusets kommunikationsafdeling.

Flere politikere ser med bekymring på det beslutningsforslag, som skal behandles over sommeren.

Det er endnu ikke fastlagt, hvordan prins Joachim og prinsesse Marie skal finansiere deres liv i det franske. Statsministeren har fremført et beslutningsforslag om, at man giver ham tilladelse til at beholde sine årpenge, så længe han arbejder på en dansk ambassade.

SF's Karsten Hønge er ikke i tvivl om, at de vil stemme nej til, at prinsen kan få lov til at få sine årpenge med til Frankrig i sin nye ansættelse.

»Det synes jeg er en meget dårlig idé. Det hele bliver meget mudret, hvis der stadig er årpenge-betaling til prins Joachim.«

Enhedslistens Søren Søndergaard ved endnu ikke, hvad deres svar bliver på en afstemning. Han siger dog, at han kan se problematiske aspekter ved en situation, hvor prins Joachim får sine årpenge udbetalt som forsvarsattaché.

»Umiddelbart mener jeg, det ville kunne skabe præcedens. Hvilke andre job ville han så kunne besidde uden at skulle have løn?«

Han siger, det kunne give prinsen en uretfærdig fordel at kunne besidde stillinger uden at få løn.

B.T. rettede desuden henvendelse onsdag til nuværende forsvarsattaché, oberst Nicolai Mentz, for at spørge ind til detaljer om det job, som prinsen snart skal udfylde.

Han bad os kontakte Forsvarsministeriets presseafdeling, der gav afslag på interview torsdag uden begrundelse.