Fyrstinde Charlene af Monaco kunne 25. januar fejre sin 44 års fødselsdag.

Men fejringen overskygges af det faktum, at fødselaren er 'forsvundet' – og det har hun været i månedsvis.

Mystikken om fyrst Alberts kone er stor, og den hyldestvideo, som hendes egen velgørenhedsorganisation har delt på Instagram, opklarer ikke det store.

»Vi hylder dig for, hvor meget du altid giver af dig selv for at ændre folk liv over hele verden. Din passion og dedikation til at redde og ændre liv er i sandhed en inspiration,« lyder det.

Fyrstinde Charlene vendte i 2021 'hjem' til Monaco, efter hun havde været en lang periode i sit hjemland, Sydafrika.

Turen fandt sted i maj og skulle kun have taget ti dage, men hun blev syg og måtte opereres for en øre-, næse- og svælginfektion.

Operationen gav komplikationer, og det var småt med nyheder om Charlenes tilstand.

I november 2021 vendte hun dog langt om længe tilbage til Monaco, hendes mand og deres to børn, tvillingerne Gabriella og Jacques.

Fyrst Albert og parrets to børn på Monacos nationaldag, hvor fyrstinde Charlene heller ikke kunne deltage.

Men hvis man troede, at dramaet hermed var overstået, måtte man tro om.

Det langstrakte sygdomsforløb havde nemlig taget så hårdt på fyrstinde Charlene, at hun kort efter sin hjemkomst forlod Monaco igen for at lade sig indskrive et sted, hvor hun kan komme til hægterne. Hvor dette sted ligger vides ikke.

»Hun har det bedre, men hun har fortsat brug for hvile og fred. Hun er ikke i fyrstedømmet, men vi vil snart få mulighed for at besøge hende,« sagde fyrstinde Charlenes mand, fyrst Albert, til mediet Monaco-matin.

Kun én gang har hoffet meldt ud om hendes tilstand, da de fortalte, at behandlingen gik godt, men at der formentlig ville gå flere måneder, før hun var helt ved hægterne igen. Det blev i samme moment meldt ud, at hun ville fejre jul med sin familie.

Med undtagelse af enkelte opslag på de sociale medier, blandt andet en fødselsdagshilsen til tvillingerne, hvor fyrstinden ikke selv var med på billederne, har fyrstinde Charlene ikke personligt meldt noget ud om sin situation.

Og ifølge Daily Mail måtte hun da også fejre sin egen fødselsdag alene på behandlingsstedet.