Til sommer besøger Dronning Margrethe Aarhus, når hun lægger til havn i Smilets By med Kongeskibet Dannebrog.

Det sker som en del af Dronningens årlige og traditionsrige sommertogt – og nu har en håndfuld aarhusianere mulighed for at give en særlig gave til Dronning Margrethe i anledningen af hendes 50-års jubilæum, når hun besøger den jyske hovedstad.

Byens børn i 3.–6. klasse får nemlig ekstraordinært lov til at synge for Dronningen til en særlig koncert arrangeret af Sangkraft Aarhus, Aarhus Jazz Orchestra og Music City Aarhus 2022.

»Sangkraft Aarhus og Aarhus Jazz Orchestra gentager det succesfulde samarbejde om en fælles koncert med et væld af sangglade børn fra byens 3.–6. klasser, men i 2022 arbejder vi på, at kæmpekoret bliver udvidet til et GigaKor, hvor vi måske når helt op på 2022 børn,« lyder det i en pressemeddelelse fra Sangkraft Aarhus.

Foruden Aarhus' dygtigste pige- og drengekor er der derfor mulighed for, at mere utrænede børnestemmer også får lov til at synge for Dronningen.

Til koncerten vil der blive skrevet en sang i samarbejde med børnene, der vil tage udgangspunkt i fællesskab, sangglæde og Aarhus.

Dronning Margrethe kommer til Aarhus i dagene 3.–4. juni, og koncerten finder sted lørdag 4. juni.

Byens borgmester Jacob Bundsgaard (S) og 'en festklædt by' vil stå klar til at tage imod Dronningen i Aarhus Havn, når hun ankommer.

Der er forventet afsejling fra Aarhus Havn igen lørdag 4. juni om aftenen.

Man kan til melde sig til koret til og med 11. marts via Music City Aarhus til sofie@musiccityaarhus2022