Det lader til, at det er blevet populært for medlemmerne af det britiske kongehus at skrive en bog, hvor de fortæller, hvad de mener er op og ned.

Først gjorde prins Harry det med 'Reserven', og rygterne siger, at hans onkel, og muligvis familiens allersorteste får, prins Andrew, også vil gå til tasterne i et forsøg på at genoprette sit ry.

Et ry, som er blevet alvorligt blakket i kølvandet på venskabet med sexforbryderne Jeffrey Epstein og Ghislaine Maxwell.

Da dronning Elizabeth var i live, holdt hun i nogen grad hånden over sin udskældte søn, men nu, hvor hun er lagt i graven, og kong Charles har overtaget tøjlerne, ser det noget anderledes ud.

Ifølge The Telegraph er prins Andrew 'forundret' over, at kong Charles ikke har delt noget af den rigdom, som han har overtaget, med sine søskende.

Samtidig menes det, ligeledes ifølge The Telegraph, at kong Charles vil fjerne sin brors årlige lommepenge på 2,1 millioner kroner, hvilket kan betyde, at prins Andrew må flytte fra sin bolig i Windsor.

Som om det ikke er nok, vil kong Charles heller ikke længere betale for prins Andrews indiske healerguru, som koster 270.000 kroner om året.

Derfor har britiske medier spekuleret i, at prins Andrews ikke kun vil skrive en bog for at rense sig selv. Med truslen om at skrive en bog vil prins Andrew også kunne presse Kongen med de hemmeligheder, han må ligge inde med, og dermed fortsat blive forsørget.

»Andrew er den originale reserve, og der er masser af materiale. Sammenlignet med Harry har han en meget længere historie at kunne trække på,« siger en ikke navngiven kilde til Daily Mail.

Men prinsens venner, som der dog heller ikke bliver sat navn på, siger nu til The Telegraph, prinsen slet ikke er interesseret i at skrive en bog – hverken af den ene eller anden grund.

»Det passer ikke,« lyder det kort og godt.

Et postulat, som stikker i fuldstændig modsat retning af det, som Daily Mail skriver. De mener nemlig at vide, at prins Andrew har forsøgt at kapre forfatteren Daphne Barak, som blandt andet har skrevet biografier om Amy Winehouse og Benazir Bhutto, til at skrive sine memoirer.

Samtidig mener mediet, at to forlag allerede skulle have udvist interesse i at udgive en fremtidig bog.

Det er dog tvivlsomt, hvor lukrativ en aftale det vil være for prins Andrew, mener Jeremy Murphy, der står bag PR-firmaet 360bespoke i New York.

»Jeg er ikke i tvivl om, at nogen vil give Andrew et tilbud. Det er dog usandsynligt, at det bliver et af de store forlag. Der er stadig en 'ulækker'-faktor. Mange udgivere er ejet af store virksomheder, og de vil mærke et tilbageslag ved at give denne mand en platform.«

Han forestiller sig ikke, at et tilbud til prins Andrew vil komme op på mere end en million dollar – næsten syv millioner kroner.