I Aarhus Kommune bliver der kamp om de to pladser til prins Christians store fødselsdagsfest.

Hver kommune har som bekendt fået til opgave at udvælge to 18-årige, der skal med til Kongehusets store gallafest for prins Christian den 15. oktober på Christiansborg.

I Aarhus har man valgt at trække lod blandt dem, der har lyst til at være med – og det er der en del der har lyst til!

For at være med i lodtrækningen, skal man være 18 år og bosat i kommunen både på tidspunktet for ansøgningen og på selve dagen, den 15. oktober.

Ifølge Aarhus Kommune er der 3.565, der lever op til de krav – og da man torsdag sendte indbydelsen ud via e-boks, var der 24 timer efter allerede over 500, der havde tilmeldt sig lodtrækningen.

'Der gik kun få minutter fra, kommunen udsendte den digitale post om prinsens gallafest, til den første havde tilmeldt sig lodtrækningen. Siden er der bare kommet flere og flere tilmeldte. I løbet af de første 24 timer har hele 515 lagt billet ind på at deltage i den royale fejring,' skriver Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

Og det er ifølge chefen for Borgerservice i Aarhus Kommune, Lene Hartig Danielsen, både overvældende, men også en praktisk glæde for kommunen.

»Det er virkelig en begivenhed, som har fået de unge til at åbne deres digitale postkasse. Det er vigtigt at tjekke sin digitale postkasse både til hverdag og royal fest, og jeg håber, vi med dette initiativ får endnu flere unge til løbende at tjekke deres digitale postkasse,« siger hun i en pressemeddelelse.

De 515 foreløbigt tilmeldte svarer til 14,4 procent i målgruppen eller cirka hver syvende af de 18-årige i Aarhus Kommune.

De unge aarhusianere kan tilmelde sig senest den 11. september – herefter trækkes der lod.

Aarhus Kommune gør opmærksom på, at de udvalgte formentlig vil få udgifter i form af tøj og transport.

Prins Christian har frabedt sig at modtage gaver så det skal man ikke tænke på.

