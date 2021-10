»Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary har lørdag den 15. oktober 2005 kl. 01.57 på Rigshospitalet født en velskabt søn.«

Sådan lød det for præcis 16 år siden fra hoffet, da kronprins Frederik og kronprinsesse Mary blev forældre for første gang.

3500 gram tung og 51 centimeter lang kom prins Christian til verden.

I dag kan han – både lidt tungere og højere – fejre sin 16 års fødselsdag, og det bliver selvfølgelig markeret af Kongehuset.

De nye billede af prins Christian taget i anledningen af hans fødselsdag. Foto: Steen Brogaard Vis mere De nye billede af prins Christian taget i anledningen af hans fødselsdag. Foto: Steen Brogaard

På deres Instagramprofil har de delt to billeder af fødselaren, der en dag skal indtage tronen som konge af Danmark.

»Prinsen fejrer sin dag med familien, og i anledning af fødselsdagen har Kronprinsparret den glæde at dele nye billeder af Hans Kongelige Højhed. Billederne er taget på Herlufsholm, hvor Prins Christian går i 1. g,« skriver de til billederne af den smilende prins.

Netop den nærmeste familie, hans forældre og tre søskende – prinsesse Isabella, prinsesse Josephine og prins Vincent – måtte undvære hans selskab, da den nationale løbefest Royal Run fandt sted 12. september.

Her blev prins Christian på kostskolen Herlufsholm⁣.

I stedet måtte hans søskende tage turen rundt i Københavns gader, og lillebror Vincent gjorde op for prins Christian ved at tage to ture.