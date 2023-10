Den britiske dronning Elizabeths barnebarn har fået afsløret sin private Instagram-profil.

Den olympiske hesterytter Zara Tindall, der er datter af prinsesse Anne, er nemlig blevet tagget og har fået delt sin ellers hemmelige profil.

Og synderen er ingen ringere end hendes mand, den tidligere rugbyspiller Mike Tindall.

Han er selv meget aktiv på de sociale medier, hvor han på Instagram har næsten 600.000 følgere.

Og her har han altså i en story videredelt et billede af ham selv og hustruen, der bliver interviewet under golfturneringen Ryder Cup.

Zara Tindall er medlem af den britiske kongefamilie og gift med den tidligere rugbyspiller Mike Tindall. Her ses ægteparret til markeringen af dronning Elizabeths - Zara Tindalls bedstemor - 70 års jubilæum som regent sidste år. Ægteparret deltager i royale begivenheder, men er ikke en del af det arbejdende britiske kongehus. Foto: Toby Melville/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Zara Tindall er medlem af den britiske kongefamilie og gift med den tidligere rugbyspiller Mike Tindall. Her ses ægteparret til markeringen af dronning Elizabeths - Zara Tindalls bedstemor - 70 års jubilæum som regent sidste år. Ægteparret deltager i royale begivenheder, men er ikke en del af det arbejdende britiske kongehus. Foto: Toby Melville/AP/Ritzau Scanpix

Det var nemlig journalisten Di Stewart, som interviewede parret, der først delte billedet af interviewsituationen og hertil taggede parrets respektive profiler.

Det har hun så delt med sine mere end 23.000 følgere - og Mike Tindall har så efterfølgende udbasuneret sin royale kones hemmelige Instagram-profil yderligere med sine 597.000 følgere.

Zara Tindalls private Instagram-profil har dog fortsat kun 207 følgere, så den royale rytter har i hvert fald ikke godkendt særligt mange af de garanteret massevis af følgeanmodninger, hendes private profil må have fået efter fejltrinnet.

Hverken Di Stewart eller Mike Tindall har dog i skrivende stund fjernet deres stories, hvor Zara Tindalls hemmelige Instagram-profil fremgår.

