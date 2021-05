Engang hang de sammen som ærtehalm, men de seneste år har forholdet mellem prins Harry og storebror prins William været alt andet end nært.

Og det ser ikke ud til, at forholdet er blevet bedre. De to brødre insisterer angiveligt på at holde hver deres tale ved en stor begivenhed.

Det var ellers forventet, at de to brødre, der ragede uklar efter prins Harrys giftermål med Meghan Markle og den efterfølgende exit fra kongehuset, ville blive forenet den 1. Juli.

På dagen vil en længe ventet statue af deres mor blive rejst som en hædring af den afdøde prinsesse, der ville være fyldt 60 år på netop den dato.

Det er i forbindelse med afsløringen af en ny statue, der skal ære deres afdøde mor, at William og Harry skal mødes igen. Foto: JOHNNY EGGITT Vis mere Det er i forbindelse med afsløringen af en ny statue, der skal ære deres afdøde mor, at William og Harry skal mødes igen. Foto: JOHNNY EGGITT

Derfor har det været ventet, at de to brødre, der det seneste år kun er set offentligt sammen ved en lejlighed – nemlig prins Philips begravelse i april – ville blive forenet ved lejligheden, der forventes at blive en følelsesmæssig dag for dem begge.

Men sådan ser det ikke ud til at blive. Ifølge det britiske medie The Sun kommer prins Harry godt nok som ventet til England for at være med ved afsløringen af statuen, men det virker ikke til, at brødrene har begravet stridsøksen.

»Man ville have troet, at de ville være gået efter en samlet tale eller udtalelse, men sådan er det ikke. De har hver især insisteret på at forberede deres egen tale,« siger en unavngiven kilde til mediet.

De store forventninger til afsløringen af statuen kommer efter et uheldigt forår for det britiske kongehus.

Harry og William så tidligere altid ud til at more sig i hinandens selskab. Foto: JOHN STILLWELL Vis mere Harry og William så tidligere altid ud til at more sig i hinandens selskab. Foto: JOHN STILLWELL

I marts chokerede Harry og Meghan hele nationen, da de i et åbenhjertigt interview med den amerikanske talkshowvært Oprah Winfrey fortalte nogle detaljer fra livet i kongehuset.

Meghan fortalte, at hun følte sig mobbet af befolkningen, at hun ikke følte, at hun fik hjælp af kongehuset, og at hun havde haft det så svært under sin tid som kongelig, at hun overvejede at tage sit eget liv.

Prins Harrys fremstilling var ikke mere rosenrød. Ifølge Harry så føltes livet som kongelige nærmest som et fængsel, som han ikke følte, han kunne komme ud af.

Og bedre blev det ikke, da parret fortalte, at Meghan og deres ufødte barn var blevet udsat for racisme fra et unavngivet medlem af kongefamilien.

Harry kom hjem til sin farfars begravelse, men rejste tilbage til USA efter få dage. Foto: ALASTAIR GRANT Vis mere Harry kom hjem til sin farfars begravelse, men rejste tilbage til USA efter få dage. Foto: ALASTAIR GRANT

Hele sagen skabte en stor ravage, der kun blev værre, da prins Philip døde få uger efter.

Alles øjne var rettet på prins Harry, da han kom til England for første gang siden sin exit fra kongehuset for at deltage i sin farfars begravelse. Og selvom man så ham tale med sin bror og hans kone, hertuginde Kate, så fik han angiveligt den kolde skulder fra flere af de andre kongelige, beretter flere britiske medier.

Og det har angiveligt ikke hjulpet på der anstrengte forhold mellem Harry og resten af familien.

Hvad end der sker den 1. Juli, så bliver de to brødre formentlig hovedpersoner. Hverken dronning Elizabeth eller hertuginde Meghan forventes at deltage i afsløringen af statuen.