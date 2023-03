Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Om to måneder skal kong Charles krones, og derfor er alle forberedelser i fuld gang for at få alt på plads.

Det gælder også den musikalske optræden – der er bare et problem.

Flere verdensstjerner, herunder Harry Styles, Robbie Williams, Adele og Spice Girls, har angiveligt takket nej til invitationen fra det britiske kongehus.

Det skriver magasinet Rolling Stone.

Ifølge Rolling Stone er det særligt de mange konflikter, som på det seneste har raset i det britiske kongehus, der nu resulterer i, at stjernerne takker nej på stribe.

De seneste år har verden kunnet følge med i skandalen omkring Prins Andrews forhold til Jeffrey Epstein.

Endvidere har prins Harry og Meghan Markles interview med Oprah Winfrey, hertugparrets Netflix-dokumentar og senest udgivelsen af prins Harrys bog 'Reserven' gjort forholdet i kongehuset betændt.

»Den royale familie har været ude i en række pr-katastrofer i den seneste tid, og enhver, der optræder til showet, vil være nødt til at overveje, om der vil være en reaktion fra deres fans ud fra optrædenen,« siger Simon Jones, publicist for Little Mix, Niall Horan og Louis Tomlinson til mediet.

Musikikonet Elton John er ligeledes blevet spurgt om han ville optræde til kroningen, men også han har måttet takke nej grundet problemer med planlægning. Det bekræfter en repræsentant fra Elton Johns management til Rolling Stone.

Rolling Stone har forsøgt at få en kommentar fra det britiske kongehus, der ikke er vendt tilbage på magasinets henvendelse.

Kroningsceremonien af kong Charles og dronning Camilla finder sted 6. maj i Westminster Abbey.