Der er i den grad forskel på, hvordan de to nordiske kongehuse agerer.

Både det danske og norske kongehus har indenfor de sidste par måneder valgt at offentliggøre ændringer, der påvirker medlemmer af den royale familie.

Dronning Margrethe kunne for nylig meddele, at prins Joachims børn mister deres titler fra 2023.

Prins Joachim fortalte efterfølgende til B.T., at han ikke var blevet informeret om beslutningen, inden den blev offentliggjort, og han gjorde det meget klart, at han var ked af den manglende kommunikation mellem ham selv og sin mor.

»Har Dronningen forsøgt at tale med jer?,« lød spørgsmålet, da B.T. mødte prins Joachim i Paris.

»Desværre ikke,« sagde prins Joachim og tilføjede:

»Det er også familie. Eller hvad vi nu vil kalde det.«

Prins Joachim og prinsesse Marie lufter deres hund Cerise i en park midt i Paris. Foto: Bax Lindhardt

Helt anderledes foregår det i det norske kongehus.

Tirsdag meldte kong Harald og dronning Sonja ud, at man har valgt at fratage prinsesse Märtha Louise sine officielle pligter.

Hun fortsætter dog med at have sin titel.

På VG blev udmeldingen også diskuteret. Her blev en ekspert i det norske kongehus spurgt til, om man kan sammenligne situationen i det danske kongehus med det, man tirsdag ser i Norge.

»Nej. I modsætning til det danske kongehus, så er det norske meget tætte, og de har kunnet tale sammen om denne her sag,« lød vurderingen.

Det var da også kongeparrets eget udsagn, da de under et pressemøde blev spurgt til processen med fratagelsen af pligterne, efter at Märtha Louises forhold til shamanen Durek Verrett er blevet kritiseret over længere tid.

Her fortalte kong Harald og dronning Sonja, at man havde haft en rigtig god snak med parret, og hele familien var enige om beslutningen.

»Vi er fem-seks travle mennesker, og vi skal alle have tid samtidig. Men vi er da kommet frem til det her forslag,« sagde kongen med et grin.

»Det har været en utrolig fin proces. Vi har haft en god tone, og jeg tror, alle er blevet hørt i familien,« supplerede dronning Sonja.

Foto: NTB

Kong Harald gjorde det også meget klart, at hans datter ikke mister sin titel.

»Hun er vores datter. Det bliver hun ved med at være. Så derfor er hun prinsesse Märtha Louise,« lød det.

Dronning Margrethe, Kronprinsparret og prins Joachim og prinsesse Marie skal mødes alle sammen offentligt for første gang siden krisen lørdag 12. november.

Her skal de sammen fejre Dronningens regeringsjubilæum.