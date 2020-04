I anledningen af Dronning Margrethes 80-års fødselsdag, har TV 2 lavet en dokumentar, der hedder 'Alletiders dronning.'

Her fortæller Statsminister Mette Frederiksen (S), om det forhold hun har fået til dronningen under coronakrisen.

I 48 år har de forskellige Statsminister cirka en gang om ugen, besøgt dronningen for at give hende et indblik i den politiske udvikling i landet. Det skriver TV 2.

Men på grund af corona fortæller Mette Frederiksen i dokumentaren, at hendes møder med dronningen, ikke har været som de plejer.

Mette Frederiksen fortæller om hendes særlige bånd til dronning Magrethe. Foto: LUDOVIC MARIN / POOL Vis mere Mette Frederiksen fortæller om hendes særlige bånd til dronning Magrethe. Foto: LUDOVIC MARIN / POOL

Det er nemlig foregået over telefonen og i dokumentaren fortæller Mette Frederiksen om det særlige bånd, hun har fået til dronningen.

Og der er især en telefonsamtale, der gjorde indtryk på den danske statsminister.

Her var Danmark i en kritisk situationen, og Mette Frederiksen talte derfor med dronningen, om de forskellige scenarier der udspillede sig.

Mette Frederiksen fortæller i dokumentaren, at dronnigen aflsuttede samtalen, ved at spørge om Mette Frederiksen nu huskede at passe på sig selv i denne svære tid.

Her svarede Mette Frederiksen, at hun jo var en travl dame, og at det måtte vente til krisen var ovre. Og hertil svarede dronningen:

»Ja, men nu er det tante dronning, der taler, og De skal passe godt på Dem selv.«

»Det var faktisk en meget sød situation. Der er altså noget særligt over, når dronning Margrethe trækker tante-kortet,« fortæller Mette Frederiksen i dokumentaren 'Alletiders Dronning'

Dokumentaren bliver sendt torsdag aften kl. 19.55 på TV 2.