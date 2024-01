I en ny DR-dokumentar, der udkommer lørdag, løfter statsministeren blandt andet sløret for sit første møde med Dronningen.

Det fremgår af en trailer for dokumentaren 'Dronningen og Statsministrene – i al fortrolighed.'

»Det er med en vis ærefrygt, man går over dørtærsklen den første gang. Man ankommer som statsminister, og er helt ny i det job. Pludselig sidder man der,« siger Mette Frederiksen (S) i traileren.

Og så kommer hun også ind på en stædig kamp, hun flere gange har haft med en vis firbenet, når hun skulle afgive royalt referat.

»Jeg kunne ikke helt få lov at sidde, for der har flere gange været lidt en kamp med gravhunden. Dronningen har jo en gravhund, som man sætter meget højt. Så har der har været lidt kamp om, hvem der skulle sidde på stolen,« siger Mette Frederiksen videre med et smil.

På trods af den tilsyneladende populære stol på slottet, og en stemning der i starten var præget af ærefrygt, fortæller statsministeren, at hendes og Dronningens forhold har udviklet sig gennem årene, hvor både fortrolighed og fælles forståelse er opstået.

Søndag 14. januar abdicerer dronning Margrethe efter at have regeret Danmark i 52 år. I sine årtier på tronen, har majestæten samarbejdet med intet mindre end ni forskellige statsministre, herunder Mette Frederiksen.

I dokumentaren, der således udkommer dagen før abdikationen, kan man desuden få et indblik i tidligere statsministres fortrolige møder med Dronningen gennem årene.