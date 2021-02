I et par minutter stod det der. Skrevet med store, fede, gule bogstaver. Henover skærmen. På statsejet tv.

»Leonor forlader Spanien, ligesom sin bedstefar.«

Og så var fanden ellers løs. For den formulering var alt andet end heldig. Det anerkender tv-stationen RTVE, der også beretter, at episoden har fået konsekvenser for de medarbejdere, der stod bag sætningen.

En sætning, der egentlig blot skulle dække over nyheden om, at den spanske tronfølge prinsesse Leonor skal på udlandsophold i Wales for at studere.

Prinsesse Leonor. Foto: BALLESTEROS Vis mere Prinsesse Leonor. Foto: BALLESTEROS

I stedet opfattede flere seere det som en stikpille til det spanske kongehus. Og de udtrykte deres kritik på de sociale medier, skriver blandt andre El Pais.

Mente, at man sammenlignede den 15-årige prinsesse med hendes fallerede bedstefar, den tidligere kong Juan Carlos, der sidste år flygtede fra landet – efter endnu en skandale.

Den slags hører sig ikke til på statsejet tv, lod blandt andre højrefløjspartiet People's Party offentligheden vide.

Partiet så det som et decideret angreb på kronen.

»Vi forlanger en korrektion, og at nogle bliver stillet til ansvar. RTVE kan ikke være regeringens officielle kanal (regeringen består p.t.af en knapt så monarkistisk venstrefløjskoalition red.).«

»Kanalen er nødt til at være alle spanieres. Nok med manipulationen,« lød det fra partiet.

De kritiske røster blev lynhurtigt hørt. Og anerkendt.

Kort efter udsendelsen sendte RTVE nemlig en pressemeddelelse afsted – og undskyldte.

María Mateo, som i øjeblikket leder tv-stationen, udtalte, at hun inderligt beklagede den alvorlige fejl.

»Vi har øjeblikkeligt truffet foranstaltninger og fyret de ansvarlige.«

»Der er tale om en alvorlig uansvarlighed, som ikke må overskygge RTVE's urokkelige støtte til de forfatningsmæssige værdier, statens institutioner og frem for alt kronen,« lød det i pressemeddelelsen.

Efterfølgende har det så vakt kritik, at man er gået så langt, at man har set sig nødsaget til at fyre for at rette op på fejlen.

Den spanske kongefamilie – prinsesse Leonor til venstre – fotograferet i 2020. Foto: ESTELA CASTRO Vis mere Den spanske kongefamilie – prinsesse Leonor til venstre – fotograferet i 2020. Foto: ESTELA CASTRO

Kogenhuset har ikke kommenteret sagen. Kun bidraget med den pressemeddelelse, der satte det hele i gang.

I den lyder det, at prinsesse Leonor skal tage den sidste del af sin gymnasiale uddannelse på en international linje på UWC Atlantic College i Wales.

Prinsessen, der er datter af kong Felipe og dronning Letizia tager nordpå enten i slutningen af august eller i starten af september og vil være der i to år.

Skoleopholdet bliver betalt af kongehusets apanage.