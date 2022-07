Lyt til artiklen

Efter at være blevet stævnet af Forbrugerombudsmanden har spilfirmaet Royal Casino valgt at fjerne en figur, der minder umiskendeligt meget om dronning Margrethe, fra sine reklamer.

Dermed er sagen droppet, skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

»Vi har behandlet sagen, fordi Kongehuset og Dronning Margrethe 2. har en særlig status i det danske samfund, og fordi det har generel samfundsmæssig betydning, når private virksomheder misbruger kongehuset kommercielt,« lyder det fra forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.

B.T. beskrev blandt andet den omtalte reklame i marts sidste år, hvor Kongehuset kunne bekræfte at have modtaget en række henvendelser fra borgere om reklamefilmen. Og at det havde fået Kongehuset til at henlede Forbrugerombudsmandens opmærksomhed på reklamen.

Dengang afviste Royal Casino dog, at den omtalte figur skulle være inspireret af dronning Margrethe.

»Vi er grundlæggende uforstående over for et synspunkt om, at vores fiktive dronning skulle være H.M. Dronningen,« skrev ceo, Per Petersen, i en mail.

»Royal Casino benytter en fiktiv dronningefigur kaldet Dronningen af Royal Casino med typisk royal påklædning med videre.«

Spilfirmaet har i flere år haft en dronning som maskot – tidligere i skikkelse af skuespilleren Søren Hauch-Fausbøll, der storrygende sad ved en enarmet tyveknægt – men siden 2020 har dronningefiguren været animeret.

Og det er altså denne figur, som flere mener har lænet sig lidt for meget op ad virkeligheden dronning Margrethe.

I en af videoerne optrådte Dronningefiguren vinkende på en balkon foran en folkemængde, som vifter med dannebrog, mens der blev spillet 'Der er et yndigt land'.

I næste scene gik dronningefiguren fra balkonen ind på slottet – der var indrettet som et kasino og havde mange lighedspunkter med Amalienborg palæerne – og satte sig ved en spillemaskine.

»Det er dronning Margrethe. Der er ikke spor af tvivl. Hvis man ser billeder fra hendes 70-års fødselsdag, kan man se, det er den samme kjole, samme diadem, samme smykker,« lød det dengang fra Jim Lyngvild.

Han har skrevet bøger om kongeliges påklædning, og han genkendte blandt andet de smykker, som karakteren bærer i reklamen. Det er en del af perlepoiresættet, arvet fra dronning Louise, mener han.

Og nu slår Forbrugerombudsmanden altså fast, at ligheden var lidt for slående.

»Hvis en virksomhed ønsker at benytte en person, et logo, et varemærke eller andre kendetegn i sin markedsføring, så kræver det samtykke. Ellers vil det være ulovligt ikke bare efter markedsføringsloven, men også efter en række andre regelsæt. Det gælder også, hvis man skaber en kommerciel figur eller et miljø, der udnytter og snylter på en anden persons goodwill, popularitet og reklameværdi,« siger Christina Toftegaard Nielsen.

Efter at have fjernet figuren har Royal Casino nu givet tilsagn om heller ikke i fremtidig markedsføring at bruge den pågældende dronningefigur eller andre figurer, der kan blive opfattet som en henvisning til Dronning Margrethe 2. eller andre medlemmer af det danske kongehus.