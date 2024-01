Med det kommende tronskifte skal en ny mand varetage hoffets mest magtfulde stilling.

Det er den nuværende hofchef for kronprinseparret, Christian Schønau, der tiltræder posten som såkaldt hofmarskal, når parret den 14. januar udnævnes til konge og dronning af Danmark.

Han bliver »direktøren for det hele« inden for hoffet, siger historielektor ved Syddansk Universitet, Michael Brengsbro, der har beskæftiget sig med royal historie.

»Han skal organisere det hele, have orden i hoffets økonomi og være øverst administrationschef for hoffet. Skal der være officielt besøg fra udlandet, er han den, der skal organisere og sikre, at alt løber helt efter planen.«

Schønau har været hofchef for kronprinseparret siden 2010, men forinden arbejdede han i den politiske verden og var blandt andet departementschef i Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse og senere i Indenrigs- og Socialministeriet.

Seniorredaktør på Politiken Peter Thygesen spår, at den 57-årige jurist bliver »en hidtil uhørt stærk chef for hoffet.«

Det skyldes, at han får en særlig dobbeltrolle: Ud over at være hofmarskal, skal han også varetage opgaverne, som den afgående såkaldte kabinetsekretær – bindeleddet mellem Kongehuset og regeringen – varetager nu.

Dermed bliver han »det nye kongepars absolut tætteste medarbejder og rådgiver«, skriver Thygesen.

Og den kommende konge, kronprins Frederik, får brug for »en masse gode råd« i sit nye embede, siger historiker Michael Brengsbro.

»Kronprinsen har selvfølgelig haft lejlighed til at forberede sig til rollen i mange år, men det er noget andet, når man pludselig har kronen.«

B.T.s underholdningschef, Fie West Madsen, har tidligere har bemærket, at kronprins Frederiks periodevise 'anstrengte' forhold til pressen, der har manifesteret sig i form af tilsyneladende vrede eller irritation over spørgsmål, er noget, han skal arbejde på som konge.

Det er Brengsbro enig i, og her mener han også, at hofmarskalen kan hjælpe og bistå de mediefolk, der ellers er ansat i hoffet.

»Som konge skal han være åben for medierne og altid være parat til at tale med dem og sige ja til interviews og den slags«.

Adspurgt om Schønau bliver hoffets mest magtfulde mand svarer Brengsbro: »Ja.«

»Og også den øverst ansvarlige. Både for det økonomiske og dagligdagen.«

Dronning Margrethe annoncerede under sin nytårstale, at hun træder tilbage efter 52 år på tronen og i stedet overlader ansvaret til sin søn og efterfølger, kronprins Frederik.