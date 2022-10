Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der er blot tre uger til VM i Qatar – men Kongehuset ved stadig ikke, om kronprins Frederik skal med til den kontroversielle slutrunde i ørkenstaten i Mellemøsten.

Kongehuset oplyser, at der stadig ikke er taget stilling til Kronprinsens deltagelse, og henviser til, at de i starten af måneden udtalte, at de afventer.

»Som altid forholder vi os til regeringens officielle linje. Om Kronprinsen deltager ved VM eller ej, er der derfor ikke taget stilling til endnu,« oplyste Kongehusets kommunikationsafdeling til Ekstra Bladet.

Men regeringen har endnu ikke truffet en afgørelse om, om de kan deltage i slutrunden eller ej. Lige nu afventer man, hvordan andre lande forholder sig til sagen.

»Vi har endnu ikke taget stilling til det,« siger kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

Kulturministeren har tidligere udtalt, at hun synes, at det er bedre at møde op og tage dialogen frem for at blive væk. Spørgsmålet er så, hvordan man bedst udtrykker sin utilfredshed med Qatar under VM.

For et år siden sagde Kronprinsen under en rejse til Island, at han altid ville støtte landsholdet.

»Min støtte vil altid være hos landsholdet, uanset hvor det befinder sig. Det er sporten, der har min opmærksomhed,« sagde Kronprinsen under en arbejdsrejse til Island og tilføjede:

»Hvad der måtte være af den slags spørgsmål i forhold til værtslande, er jo et politisk spørgsmål, så De må rette henvendelse til politikerne,« sagde han.

B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen mener, at Kronprinsen vil gå langt for at se landsholdet spille.

»Hvis Kronprinsen kan komme af sted uden for meget kritik, så tror jeg, at det står klart, ud fra hvad han tidligere har sagt, at så vil han ikke have noget problem med at tage af sted. Men hvis regeringen ikke tager af sted, så får han svært ved at deltage.«

Men kronprins Frederiks lyst til at støtte op om sporten står i kontrast til de værdipolitiske udmeldinger, han selv og kronprinsesse Mary har sat på dagsordenen, mener eksperten.

Kronprins Frederik vil gå langt for sporten, mener B.T.s ekspert. Foto: Jens Dresling Vis mere Kronprins Frederik vil gå langt for sporten, mener B.T.s ekspert. Foto: Jens Dresling

Parret har offentlig udtalt støtte for basale menneskerettigheder og rettigheder for kvinder og folk i LGBTQ-miljøet – noget som Qatar i den grad ikke er kendt for.

»Det, der kan være Kongehusets problem, er, at i takt med, at de har meninger om basale rettigheder for mennesker og især folk i LGBTQ-miljøet, kan det godt se lidt hyklerisk ud, hvis de tager med. Det bliver lidt en rodebutik – medmindre man siger, at Kronprinsen gør noget i Qatar, der viser, hvor de står, men det er også utænkeligt, fordi de skal være upolitiske. Det kan godt være, kulturministeren kan tage af sted og lave nogle happenings, men det kan Kronprinsen ikke,« forklarer Jacob Heinel Jensen.

Og derfor mener han, at kronprins Frederik skal tænke sig godt om, inden han melder noget ud om at se det danske landshold spille i Qatar.

»De har brandet sig på nogle store emner som klima og rettigheder for folk i LGBTQ-miljøer, kvinder osv. De har trukket det i den retning. Hvad vinder så? De emner, som de siger er vigtige for dem, eller Kronprinsens kærlighed til sporten. Han skal passe på. Fordi det kan se ud, som om han bare gerne vil se fodbold,« siger Jacob Heinel Jensen.

»Det mærkelige er, at de har sagt, de gerne vil være værdipolitiske i andre sammenhæng, og de står og holder klimataler eller LGBTQ-taler. Men når det kommer til konkrete begivenheder, bliver det noget andet, og man har sværere ved at tage afstand fra det. Det kommer til at fremstå hult. For hvis man gerne vil gå i den retning og brande sig på de her værdier med menneskerettigheder og klima, så må man også gøre det 100 procent,« tilføjer han.

Derfor venter Kongehuset, ifølge Jacob Heinel Jensen, også, så længe de kan, med at melde noget ud om Kronprinsens deltagelse, og der kommer først svar, når regeringen har meldt ud, hvad de vælger at gøre.

»De melder ikke noget ud, fordi de har brug for en kattelem. Det her er vigtigt for Kronprinsen, og hvis han kan komme af sted, så vil han det meget gerne.«

VM i Qatar starter 20. november og spilles frem til 18. december.