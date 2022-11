Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Storhertugparret af Luxembourg har igen lykkelige nyheder at offentliggøre.

For en måned siden var det deres søn, arvestorhertug Guillaume, der sammen med sin hustru, arvestorhertuginde Stephanie, ventede deres andet barn.

Denne gang er det deres datter, prinsesse Alexandra, der står bag de glædelige nyheder, som storhertugen, Luxembourgs regent Henri og storhertuginde Maria Teresa løfter sløret for.

»Deres Kongelige Højheder Storhertugen og Storhertuginden har den store glæde at annoncere deres datter, Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Alexandras, forlovelse med hr. Nicolas BAGORY,« skriver storhertugens hus i en officiel udmelding.

I anledningen af prinsesse Alexandra af Luxembourgs forlovelse med franskmanden Nicolas Bagory er et officielt forlovelsesbillede af parret blevet offentliggjort. Her kan man skimte den fine forlovelsesring på prinsessens finger, som umiddelbart er diamantbesat og i guldbånd. Foto: Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Vis mere I anledningen af prinsesse Alexandra af Luxembourgs forlovelse med franskmanden Nicolas Bagory er et officielt forlovelsesbillede af parret blevet offentliggjort. Her kan man skimte den fine forlovelsesring på prinsessens finger, som umiddelbart er diamantbesat og i guldbånd. Foto: Maison du Grand-Duc / Sophie Margue

Det oplyses desuden, at brylluppet mellem den 31-årige prinsesse Alexandra af Luxembourg og den 33-årige franskmand Nicolas Bagory skal stå til foråret 2023.

»De to familier tilslutter sig det forlovede pars lykke ved at omgive dem med deres kærlighed,« slutter meddelelsen.

Det er ellers ikke meget, offentligheden har fået lov at høre om Nicolas Bagory og hans forhold med den enlige prinsesse af Luxembourg.

Muligvis af samme grund forklarer hoffet i deres udmelding, at Nicolas Bagory fylder 34 år på fredag, er opvokset i Bretagne, har studeret statskundskab og i dag arbejder med at opstarte sociale og kulturelle projekter.

Storhertug Henri og storhertuginde Maria Teresa har fem børn i alt.

Udover prinsesse Alexandra og arvestorhertug Guillaume, har de også sønnerne prins Sébastien på 30 år, prins Louis på 36 år og den 38-årige prins Félix.