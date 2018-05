Lørdag blev prins Harry gift med sin forlovede Meghan Markle i St George's Chapel.

På gæstelisten figurerede blandt andet et af vore tids populæreste kendispar bestående af den tidligere fodboldspiller David Beckham og den tidligere Spice Girl Victoria Beckham.

Der blev taget flere billeder af parret til brylluppet, der blev transmitteret direkte, som du kan se et par eksempler på her:

Victoria og David Beckham. Foto: DANNY LAWSON Victoria og David Beckham. Foto: DANNY LAWSON

Victoria og David Beckham. Foto: CHRIS RADBURN Victoria og David Beckham. Foto: CHRIS RADBURN

Men der var flere på det sociale medie Twitter, som ikke helt kunne forstå, at Posh Spice lignede en, som slet ikke havde lyst til at være der på den historiske dag.

Becks looks so natural and fun why is Posh being a bit thingy!? #royalwedding — Rosemary Walton (@rosewal) May 19, 2018

Oh My Sweet Lord Victoria we know you are Posh but you can smile atleast today !! #RoyalWedding — Harneet Singh (@Harneetsin) May 19, 2018

Den 44-årige Beckham lignede i hvert fald en, som levede op til sit gamle kunstnernavn.

Der er også flere, som mener, at hun lignede en, der var på vej til en begravelse.

Did @victoriabeckham get the wrong memo! It’s a wedding not a funeral #royalwedding — ALAN (@alan_darbyshire) May 19, 2018

Victoria Beckham dressed like she’s going to the funeral of Meghan Markle’s single life. A grieving queen. #RoyalWedding pic.twitter.com/earKBQUrIP — Sibongile Mafu (@sboshmafu) May 19, 2018

Til gengæld var der én person, som formåede at fange et glimt af et smil. Vedkommende gør så også grin med, at den gode Posh Spice hurtigt dropper smilet igen.

That moment Posh Spice realises she's smiling and goes back to being miserable again pic.twitter.com/Fvl4MEJV7T — Ryan Williams (@razza699) May 19, 2018

Foto: DANNY LAWSON Foto: DANNY LAWSON

Foto: POOL Foto: POOL

Hvis du gik glip af den store begivenhed i det britiske kongehus, kan du opleve eller genopleve det herunder i BTs livedækning: