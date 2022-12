Lyt til artiklen

Den spanske prins Froilan er lige nu under efterforskning af politiet for mulig deltagelse i et væbnet slagsmål.

Slagsmålet fandt sted på en natklub i Madrid i november, hvor flere af de omkring 30 involverede var bevæbnet med knive.

Optøjerne opstod sandsynligvis, efter at en bil ude foran klubben blev udsat for hærværk. På gaden fandt politiet blodpletter og et ødelagt sidespejl, lyder det.

En af prins Froilans venner blev efterladt med snitsår på armen efter episoden, men foreløbig vides det altså ikke, om prinsen selv var involveret.

Prins Froilan ses her med sin mor, Infanta Elen, og morfar Juan Carlos, der var konge af Spanien, til han abdicerede i 2014. Foto: Ismael Herrero Vis mere Prins Froilan ses her med sin mor, Infanta Elen, og morfar Juan Carlos, der var konge af Spanien, til han abdicerede i 2014. Foto: Ismael Herrero

Bliver han tiltalt og kendt skyldig, kan han risikere op til et år i fængsel, skriver El Confidencial ifølge Daily Mail.

Den 24-årige prins er barnebarn til tidligere kong Juan Carlos, der abdicerede i 2014, og er nummer fire i arvefølgen.

Og med episoden på den spanske natklub er det ikke første gang, han befinder sig på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.

I juli befandt han sig på natklubben Opium i Marbella, da der pludselig udbrød skyderi, og adskillige gæster blev ramt. Prins Froilan slap uskadt fra episoden, og intet tyder på, at han på nogen måde var involveret.

Prins Froilan, bagerst i blåt jakkesæt, med hele den spanske kongefamilie. Foto: DyD Fotografos/Geisler-Fotopress Vis mere Prins Froilan, bagerst i blåt jakkesæt, med hele den spanske kongefamilie. Foto: DyD Fotografos/Geisler-Fotopress

Det var han dog angiveligt i april, da han ifølge lokale medier forsøgte at snyde foran i en toiletkø på en natklub i Madrid. med et: 'Ved du ikke, hvem jeg er?'. Det resulterede dog i, at han blev slået i ansigtet. Kongehuset valgte dengang ikke at melde overfaldet.

Også i 2012 kom han galt af sted. Den dengang 13-årige prins kom ved et uheld til at skyde sig selv i foden, da han pillede ved sin fars haglgevær på familiens landsted i Soria. Episoden vakte selvsagt debat i Spanien – ikke mindst fordi, det er ulovligt for børn under 14 år at håndtere våben.

Men også fordi hans morfar, den tidligere kong Juan Carlos, også engang var involveret i en tragisk vådeskudsulykke som 18-årig. Dengang endte det fatalt, da han sammen med sin lillebror sad og pudsede en revolver på børneværelset. Her gik våbnet af i panden på den 14-årige prins Alfonso, som afgik ved døden.