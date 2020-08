Elskerinder i hobevis, anklager om korruption, magtfulde kræfter, en flygtet konge og 110 millioner – mere eller mindre – ulovlige dollar.

Den tidligere spanske konge Juan Carlos er inde i så gigantisk en nedtur, at selv Hollywood kommer til kort. Men hvordan endte det så galt for den engang så populære konge?

Det har kongehusekspert Michael Bregnsbo, der er historiker fra SDU, et bud på:

»Han gjorde et godt stykke arbejde med at genindføre demokratiet hurtigt og gnidningsfrit efter Franco. Men han har åbenbart siddet så længe og mistet fornemmelsen for, hvad man kan tillade sig at gøre og ikke kan tillade sig at gøre i hans stilling,« siger Bregnsbo om den orkan, som kongen lige nu befinder sig i, hvor det blandt andet fyger med alvorlige korruptionsanklager.

Ifølge kongens tidligere elskerinde, den halvdanske Corinna zu Sayn-Wittgenstein, var der dog også andre kræfter på spil, da skandalerne begyndte at rulle i 2012, hvilket fik Juan Carlos til at abdicere i 2014.

»Der var kræfter inde fra paladset, der arbejdede på at fjerne Juan Carlos,« fortalte hun mandag i et overraskende interview med BBC, hvor hun berettede, at hun var blevet forsøgt gjort til syndebuk.

»Det var begyndelsen på en kampagne, hvor jeg skulle gøres til Wallis Simpson, Lady Macbeth, en ond karakter.«

For at forstå situationen må man kende fortiden.

Skandalerne er de senere år væltet ned over den spanske ekskonge Juan Carlos. Her ses han med dronning Sofia, mens alt stadig var godt i 2004. Foto: CHRISTOPHE SIMON Vis mere Skandalerne er de senere år væltet ned over den spanske ekskonge Juan Carlos. Her ses han med dronning Sofia, mens alt stadig var godt i 2004. Foto: CHRISTOPHE SIMON

Egentlig var det allerede gået galt for det spanske kongehus, inden Juan Carlos i 1938 blev født.

Hans farfar, Alfonso 13., måtte flygte i eksil, da det spanske monarki blev væltet i 1931. Juan Carlos blev født i Rom, hvortil den spanske kongefamilie var flygtet.

Som kun 10-årig kom Juan Carlos tilbage til Spanien efter aftale med diktatoren Francisco Franco. Her fik han en opvækst blandt de spanske spidser og aristokrater, og Franco udså sig ham som sin efterfølger.

I 1969 blev Juan Carlos udnævnt til prins, og efter Francos død i 1975 blev han som 37-årig udråbt til konge, og hans kone – den græskfødte prinsesse Sofia, der er søster til den græske ekskong Konstantin – blev dronning.

Kong Juan Carlos blev i 1962 gift med den græske prinsesse Sophia af Grækenland. Hun er søster til ekskong Konstantin og dermed svigerinde til eksdronning Anne-Marie. Foto: - Vis mere Kong Juan Carlos blev i 1962 gift med den græske prinsesse Sophia af Grækenland. Hun er søster til ekskong Konstantin og dermed svigerinde til eksdronning Anne-Marie. Foto: -

Det gik ganske godt, selv om det næppe var, som diktatoren havde ønsket. Stik mod Francos håb brød Juan Carlos nemlig diktaturet og var en af de drivende kræfter bag at omvende Spanien til et moderne demokrati.

Han blev et symbol på landets nyvundne frihed. Han blev urørlig, vil nogle nok mene.

Måske var det derfor, at det spanske folk i mange år så igennem fingrene med hans eskapader. For det var velkendt, at kongen ikke altid var helt ren i kanten. At han blandt andet badede sig i elskerinder – 1.500 i alt gættede man på.

En særlig elskerinde skulle få en fremtrædende rolle – nemlig Corinna zu Sayn-Wittgenstein (født Larsen, red.), der er datter af en tysk mor og en dansk far.

Juan Carlos valgte som følge af skandalerne i 2012 at abdicere i 2014 og overlade tronen til sin søn Felipe. Her ses Juan Carlos, hans kone, eksdronning Sofia, med kong Felipe, dronning Letizia samt deres døtre prinsesse Sofia og prinsesse Leonor. Foto: JAIME REINA Vis mere Juan Carlos valgte som følge af skandalerne i 2012 at abdicere i 2014 og overlade tronen til sin søn Felipe. Her ses Juan Carlos, hans kone, eksdronning Sofia, med kong Felipe, dronning Letizia samt deres døtre prinsesse Sofia og prinsesse Leonor. Foto: JAIME REINA

Hun blev i 2004 forelsket i den spanske konge, og de indledte et forhold. Angiveligt var romancen så stærk, at kongen overvejede at lade sig skille og gifte sig med hende.

Men i 2012 begyndte korthuset at vakle.

Først kom det frem, at kongens datter Cristina og hendes mand var indblandet i en korruptionsskandale. Og året efter styrtdykkede kongens popularitet.

Mens Spanien ligesom resten af verden befandt sig i en alvorlig økonomisk krise med en arbejdsløshed på 23 procent, føjtede kongen rundt på luksusferie i Botswana – med Corinna zu Sayn-Wittgenstein ved sin side.

Juan Carlos og prinsesse Sofia med deres tre børn i 1972: prinsesse Elena, prins Felipe og prinsesse Cristina. Vis mere Juan Carlos og prinsesse Sofia med deres tre børn i 1972: prinsesse Elena, prins Felipe og prinsesse Cristina.

Bedre blev det ikke, da Juan Carlos, der var ærespræsident for Verdensnaturfonden, skød og dræbte en 50 år gammel elefant på turen.

Turen var egentlig hemmelig, men fordi kongen faldt og brækkede sin hofte undervejs, endte den i medierne.

I BBC-podcasten ‘Crossin Continets' fortæller Corinna zu Sayn-Wittgenstein for første gang sin version af sagen.

Hun påstår, at hun ikke længere var kongens elskerinde i 2012, men at han inviterede hende med på turen for at vinde hende tilbage.

Balladen efter turen fik enorme konsekvenser. Den tidligere så populære konge måtte abdicere og overlade tronen til sin søn Felipe.

Dermed kom der ro på monarkiet – for en stund. For i begyndelsen af året begyndte balladen på ny. Efter en masse anklager om korruption mod Juan Carlos valgte hans søn at fratage ham apanagen.

I juni kom det så frem, at en anklager ved Spaniens højesteret er ved at efterforske den tidligere konges rolle i forbindelse med kontrakter, der er indgået med Saudi-Arabien om en jernbane.

Kong Juan Carlos har været gift med dronning Sofia siden 1962. Angiveligt har han dog mange affærer undervejs. Foto: JOSE LUIS ROCA Vis mere Kong Juan Carlos har været gift med dronning Sofia siden 1962. Angiveligt har han dog mange affærer undervejs. Foto: JOSE LUIS ROCA

Blandt andet har Juan Carlos modtaget 100 millioner dollar på sin schweiziske bankkonto fra Saudi-Arabien.

Hele 77 af de millioner overførte han videre til Corinna zu Sayn-Wittgenstayn – som en gave, påstår elskerinden. Skeptikerne mener dog, at der var tale om hvidvaskning.

Foreløbig peger pilen den forkerte vej for ekskongen. Og det bliver ikke bedre af, at han nu er flygtet i eksil til De Forenede Arabiske Emirater.

Ifølge Michael Bregnsbo kan det sagtens blive meget værre for det spanske kongehus – får Juan Carlos ikke rettet op på sit rod, kan det ende med monarkiets fald i Spanien:

»Denne sag hører til i den alvorlige ende af skalaen.«