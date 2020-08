Spaniens tidligere konge Juan Carlos har besluttet at flytte fra Spanien. Det har han meddelt sin søn, kong Felipe, fremgår det af en meddelelse fra det spanske kongehus mandag.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er ikke umiddelbart oplyst, hvor han flytter hen.

I juni kom det frem, at en anklager ved Spaniens højesteret er ved at efterforske den 82-årige ekskonge for hans rolle i kontrakter indgået med Saudi-Arabien om højhastighedstog.

Anklageren undersøger, hvorvidt den tidligere konge kan retsforfølges i sagen, eller om han var beskyttet af immunitet frem til juni 2014. Her abdicerede han og overlod tronen til sin søn, Felipe.

Juan Carlos beskyldes for som regent at have fået et enormt beløb i bestikkelse af Saudi-Arabien.

Den schweiziske avis Tribune de Genève har skrevet, at han fik 100 millioner dollar, omkring 650 millioner kroner. Pengene står angiveligt i en bank i Schweiz.

Den spanske avis El Pais skrev i maj, at Juan Carlos også havde deponeret over 12,5 millioner kroner fra Bahrain i en bank i Schweiz.

Gennem sin advokat har den tidligere konge gentagne gange afvist at kommentere beskyldningerne.

Juan Carlos abdicerede som 76-årig. Han overraskede alle, da han meddelte sin afgang efter 39 år på den spanske trone på grund af dårligt helbred.

Kong Felipe har frataget sin far apanage og frasagt sig arv fra ham. Men det har ikke dæmpet den spanske offentligheds kritik af Juan Carlos.

I de seneste uger har der været flere demonstrationer mod monarkiet. Venstrefløjspartiet Podemos har krævet, at der holdes en folkeafstemning om monarkiets fremtid i Spanien, har El Pais skrevet.

/ritzau/