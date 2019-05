Spaniens abdicerede kong Juan Carlos trækker sig fra offentligheden.

Den 81-årige monark - som de senere år har været særdeles skandaleombrust - vil derfor ikke længere varetage pligter for det spanske kongehus fra og med på søndag.

Det meddeler den tidligere konge i et åbent brev til sin søn, kong Felipe VI. Brevet er offentliggjort på kongehusets hjemmeside.

»Jeg mener, at tiden er kommet til at skrive et nyt kapitel i mit liv og endeligt trække mig tilbage for offentligheden,« skriver Juan Carlos.

Juan Carlos abdicerede i 2014 og overlod tronen til sin søn, Felipe, efter næsten 40 år på tronen.

Det skete efter, at den tidligere så populære konge var blevet sovset ind i adskillige skandaler.

Møgsager som en hemmelig elefantjagt i Botswana for de spanske skatteyderes regning i 2012 - med sin halvt danske elskerinde Corinna Larsen - hvor kongen endda faldt og brækkede hoften, så han efterfølgende måtte melde afbud til flere arrangementer, fik Juan Carlos' popularitet til at styrtdykke.

Bedre blev det ikke af, at skandalen fandt sted i en tid, hvor Spanien var i en alvorlig økonomisk krise og var plaget af skyhøj arbejdsløshed.

Kong Juan Carlos, dronning Sofia og kronprins Felipe 6 januar 2014. Kort efter abdicerede den i stigende grad upopulære konge og overlod tronen til sin søn.

De mange rygter om kongens notoriske sidespring fik også ny næring af, at elskerinden Corinna Larsen - og ikke dronning Sofia - var med på elefantjagten.

Kong Juan Carlos er berømt for sine mange affærer, og der spekuleres i, at han har haft mere end 1500 sidespring. Flere af dem, der påstår at være uægte børn af kongen, har forsøgt at få rettens ord for det. Dog uden held.

Den offentlige skandale i 2012 betød, at kongeparrets guldbryllup blev tonet gevaldigt ned og fejret på et minimum. Angiveligt på ordre fra den ydmygede dronning Sofia.

I starten af 2014 viste en meningsmåling, at 62 procent af spanierne ønskede, at kong Juan Carlos trådte tilbage og overlod tronen til sin søn, den daværende kronprins Felipe.

Det skete i juni samme år.

Noget af et fald fra tinderne for Juan Carlos, som i mange år var meget populær i sit hjemland.

Han overtog magten, da Spaniens diktator gennem mange år, General Franco, døde i 1975 og genindførte demokratiet.

Da han i 1981 var med til at afværge et kup-forsøg og dermed reddede det unge spanske demokrati, blev kong Juan Carlos et symbol på det nye Spanien og nød ekstrem popularitet i befolkningen.

2. juni slutter hans tid som repræsentant for det spanske kongehus endegyldigt.

I brevet til sønnen, kong Felipe, skriver Juan Carlos, at beslutningen har været længe undervejs.

»Siden jeg sidste år fyldte 80 har denne tanke vokset sig større og større,« skriver Juan Carlos.

Afslutningsvis skriver Juan Carlos, at han traf beslutningen med 'stor kærlighed og faderlig stolthed' til sønnen Felipe.