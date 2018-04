Den afdøde prinsesse Diana er et stort forbillede for den amerikanske skuespiller Meghan Markle, der i maj gifter sig med prins Harry af Storbritannien.

Meghan Markle er inspireret af det engagement, som Harrys mor havde, fremgår det af bogen 'Meghan - en Hollywood-prinsesse', der udkom onsdag.

Tidligere har Meghan Markle ellers sagt, at hun ikke kendte meget til prins Harry, men bogens forfatter Andrew Morton har interviewet venner og bekendte til Meghan Markle, der refererer til Diana, når de beskriver hende.

»Diana var 36 år, da hun døde. Meghan er 36 nu. Psykologisk set samler hun stafetten op efter Diana,« sagde Andrew Morton på et pressemøde om den nye bog.

Han skrev i sin tid den meget omtalte og omdiskuterede biografi om prinsesse Diana med titlen 'Her True Story', der blev til efter timelange samtaler med Diana selv. Her fortalte hun om det mildest talt ulykkelige ægteskab med prins Charles, der endte i 1996, blot et år før hendes død.

Netop Dianas død tog ifølge bogen hårdt på Meghan Markle, der angiveligt fældede en tåre, da hun så kisten med hende, hvorpå der lå en konvolut med påskriften 'Mor' - skrevet af den dengang 12-årige Harry, der altså senere skulle blive hendes livs udkårne.

En tidligere veninde, Ninaki Priddy, siger i bogen, at Meghan Markle gerne vil være en ny Diana - Diana 2.0 - og at hun har stor respekt for hendes store engagement i samfundet omkring hende. Noget, Markle også allerede selv har vist, blandt andet som frivillig i et suppekøkken i Los Angeles, hvor hun er opvokset. I en ganske ung alder var hun også politisk bevidst.

»Som 10-årig skrev hun et brev til Hillary Clinton i et forsøg på at standse en tv-reklame, som hun mente var kønsdiskriminerende,« fortæller Andrew Morton.

I reklamen for opvaskemiddel havde det multinationale virksomhed Procter & Gamble formastet sig til at sige, at 'kvinder over hele Amerika kæmper med beskidte gryder og pander.' Reklamen blev ændret, og 'kvinder' blev erstattet med 'mennesker'.

Bogen fortæller også om Markles skilsmisse fra filmproduceren Trevor Engelson, som hun lærte at kende i 2004, blev gift med i 2011 og skilt fra i 2013.

»Trevor gik fra at sætte stor pris på Meghan til at føle sig som noget, der sad fast under hendes skosåler,« hedder det i bogen, der også fortæller om hendes aner.

Mens hun på den fædrene side har rødder tilbage til kong Robert den 1. af Skotland, der regerede fra 1306 til 1329, stammer hun på mødrene side fra slaver, der arbejdede på bomuldsplantager i Georgia, USA. Her voksede hendes tip-tip-oldemor op efter den amerikanske borgerkrig, der sluttede i 1865,

Prins Harrys far, prins Charles, bliver heller ikke forbigået i bogen. Andrew Morton skriver, at dronning Elizabeth har mere tiltro til prinserne Harry og William end til Charles.

»Hun har tiltro til dem på en måde, hun aldrig har haft til sin søn,« skriver han på baggrund af en samtale med en ansat ved hoffet.

