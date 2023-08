I weekenden holdt det norske kronprinspar en stortanlagt fælles 50 års fødselsdagsfest på Kongeslottet.

Blandt de 400 gæster til den officielle og tv-transmitterede royale fejring fandt man dog ikke kronprinsesse Mette-Marits søn, den 26-årige Marius Borg Høiby.

Under tv-udsendelsen på statskanalen NRK fremgik det, at kronprinsessens unge søn havde måttet melde sig syg til fejringen af sin mor og stedfar kronprins Haakons fælles fødselsdag.

Men nu kan norske Dagbladet afsløre, at Marius Borg Højby ikke var for syg til at tage på den fornemme natklub Michaels samme fredag – kun en kilometer fra den royale fødselsdagsfest.

Kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon holdt selv taler under deres stortanlagte officielle fødselsdagsarrangement i fredags, som tilmed blev sendt på tv. Her fremgik det, at kronprinsessens ældste søn ikke deltog i festlighederne, fordi han var blevet syg. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

For ikke mindst på sociale medier er der dukket billeder frem af kronprinsesse Mette-Marits ældste søn, der festede i sort smoking og butterfly og med en lille legetøjspistol til Oslo-natklubbens James Bond-temafest om fredagen.

Også norsk Se & Hør har beskrevet det 'uheldige' sammenfald.

Ugebladets kongehusekspert Caroline Vagle forklarer, at selvom der ikke har været offentliggjort en gæsteliste for det officielle arrangement, så burde Marius Borg Højby have været en selvskreven gæst.

»At Marius vælger at prioritere en fest med vennerne på en beværtning akkurat den aften, kongen og dronningen inviterer til stor fest for kronprinsparret, fremstår dårligt gennemtænkt og uheldigt,« fastslår hun.

Marius Borg Højby (yderst til højre) er en del af den norske kongefamilie, og derfor optræder han til tider også sammen med dem i officielle anledninger, som her til hans halvsøster prinsesse Ingrid Alexandras 18-års-fødselsdag sidste år. Foto: Lise Aserud/AFP/Ritzau Scanpix

Hverken det norske kongehus eller Marius Borg Højby har endnu kommenteret sagen.

Marius Borg Højby er dog hverken kongelig eller har titel af prins, selvom han er barn af Norges kommende dronning.

Den 26-årige unge mands far er nemlig kronprinsesse Mette-Marits tidligere partner Morten Borg.

Først da Marius Borg Højby var fire år gammel, giftede hun sig med kronprins Haakon, som hun siden har fået prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus med.

