Havefolk har arbejdet på højtryk hele onsdagen omkring Dronningens sommerresidens.

For et knap to meter højt og 1,6 kilometer langt stålhegn er blevet en realitet rundt om Marselisborg Slot, som skal gøre op med visse ubudne gæster.

»Slotsparken har været åben for offentligheden siden 1974. Vi har lige siden skullet stå for vedligeholdelsen. Det er aftalen med hoffet,« fortæller landskabsingeniør og projektleder Vibeke Aagaard Glud ved Århus Kommunes Teknik og Miljø til Århus Stiftstidende og fortsætter:

»En del er aftalen er, at blandt andet rådyrene ikke skulle kunne springe over hegnet. Men det kunne de. Det gamle vildthegn var efterhånden så slidt, at vi hvert år skulle bekoste at udskifte en del af det. Nu laver vi et nyt hegn.«

Foto: Rasmus Laurvig / Byrd

Det har dog også været spekulationer om, der har været en anden grund til at hegnet blev sat op.

For omkring et år siden blev en 46-årig mand sigtet for indbrud på Marselisborg Slot og derfor kom der spekulationer om hegnsikringen bundede i andre grunde end at forhindre råvildts indtrængen.

Men denne spekulation er blevet skudt ned af Vibeke Aagaard Glud, som fortæller, at det nye hegn intet har med terrorsikring eller med det før omtalte indbrud at gøre.

Vibeke Aagaard Glud fortæller, at der er tale om to uafhængige ting, da Teknik og Miljø forvaltningen ikke har noget med sikkerheden at gøre, samt at det hele er blevet ordnet med hoffet.

Der flages ved Marselisborg Slot i anledning af dronning Margrethes fødselsdag i Aarhus, torsdag den 16. april 2020. Fejringen af dronningens 80-års fødselsdag er aflyst på grund af frygt for smittefare af coronavirus / COVID-19. Selve slotsparken er lukket på grund af coronasituationen.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Det har ikke været lige nemt for havefolkene at sætte hegnet op.

For forud for selve opsætningen, så har der været en del træfældning langs det gamle hegn, så man efterfølgende har kunne sætte det nye hegn op.