Fra at have heddet dronninggemalinde Camilla bliver den sidste del nu udeladt i Camilla Parker-Bowles nye titel, som hun får i forbindelse med kroningen af sin mand Kong Charles.

Det ses i den invitation, der er offentliggjort fra Buckingham Palace, til kroningen i starten af maj.

Fra kroningen vil kongens hustru få den mundrette titel dronning Camilla.

»Kroningen af deres majestæter kong Charles og dronning Camilla,« lyder det i invitationen, der er dekoreret med alverdens blomster.

Ifølge britiske medier er det en sejr for Camilla, at hun snart kan kalde sig dronning efter den hårde medfart, hun ellers har haft i medierne gennem sit forhold til kong Charles.

Da parret blev gift i 2005 lød det, at hun ville blive kendt som prinsessegemalinde, fordi hun i befolkningen ofte blev beskyldt for at være grunden til, at Charles og Diana gik fra hinanden.

Siden har Camilla dog vundet flere hjerter, og inden dronning Elizabeth døde, blev det også bekendtgjort, at hun havde sagt, at svigerdatteren skulle have titlen som dronning.

Der er inviteret over 2000 mennesker til kroningen af kong Charles.

Den fremtidige konge prins George kommer også til at spille en rolle i kroningen.

Han skal være page for sin farfar og være med til at bære den kåbe, som kong Charles er iført under ceremonien.