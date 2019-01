Den 97-årige Prins Philip, der er hertug af Edinburgh, var torsdag involveret i en bilulykke.

Bag rattet sad Prins Philip selv, og det har efterfølgende fået skuespillerinden Kathy Burke til at se rødt. Det skriver Daily Mail.

»Jeg er meget glad for at høre, at den ni-måneder gamle og uskyldige baby ikke blev dræbt eller kom til skade af den 97-årige egoistiske idiot,« skriver hun på sin Twitter-profil.

Very pleased that the 9 month old innocent baby wasn't killed or injured by the 97 year old selfish cunt. — kath (@KathyBurke) 18. januar 2019

Og det var langt fra alt, hvad Kate Burke, der mildest talt var rasende, havde at skyde med mod hertugen. Hun mener på ingen måde, at det er forsvarligt, at han sætter sig bag rattet længere.

Det illustrerede ved at retweete et tweet, der fortalte, at Theresa May, den engelske premierminister, havde sendt en personlig hilsen til prins Philip, hvor hun ønskede ham god bedring ovenpå ulykken.

Prins Philips Land Rover, der er rullet over på siden. Foto: SOCIAL MEDIA Vis mere Prins Philips Land Rover, der er rullet over på siden. Foto: SOCIAL MEDIA

»Hele landet beundrer din evne til at kæmpe imod, men det er nok ved at være på tide, at du indser, at du ikke kan styre den forbandede ting (bilen, red.) længere,« havde en bruger fantaseret, der stod i beskeden fra Theresa May.

"The whole country admires your resilience but it's probably time to admit you can't really steer the damn thing any more", wrote the Duke of Edinburgh in reply. https://t.co/FeY7Y1Ej13 — Michael Docherty (@maybeavalon) 18. januar 2019

Prins Philip var, ifølge vidner, i færd med at køre sin Land Rover ud af sin indkørsel, da ulykken indtraf.

Bilen skulle først være blevet ramt, inden den rullede rundt på siden som set på billedet ovenover.

Mens redningspersonale kunne hjælpe en uskadt Prins Philip ud af sin bil, måtte ambulancereddere behandle to personer fra den bil, der ramte hertugens.

En af kvinderne i den anden bil brækkede sin arm, mens den anden skadede sit knæ. Den omtalte baby slap helt uden skrammer.

Prins Philip selv blev efterfølgende bragt tilbage til sit hjem, hvor han blev tilset af en læge.

Ulykkesstedet tæt på Sandringham i det østlige England. Foto: CHRIS RADBURN Vis mere Ulykkesstedet tæt på Sandringham i det østlige England. Foto: CHRIS RADBURN

Politiet blev torsdag tilkaldt til ulykkesstedet kl. 15.00 dansk tid. Kort efter ankomsten sikrede de området, ligesom de inspicerede begge de involverede biler for eventuelle mekaniske fejl.

Det var dog ikke tilfældet, og i stedet er det nu - præcis som Kate Burke illustrerer det - til stor diskussion, hvorvidt prins Philip fortsat skal have lov at beholde sit kørekort.

Det er dog ikke noget, politiet kan nægte den 97-årige hertug. Således er der kun én i England, der kan fratage ham retten til at sætte sig bag rattet i sin Land Rover - dronning Elizabeth.

Det er dog langt fra sikkert, at hun har tænkt sig at gøre det, kunne den engelske royale ekspert, Richard Kay, i går fortælle Daily Mail.

»Faktisk kan den omstændighed, at han slap fra gårsdagens ulykke i sin to-tons tunge Land Rover, tilskynde ham til at blive ved med at køre. Så hvis Philip ikke selv opgiver sine køreture, hvem kan så overhovedet få ham til at stoppe. Ingen ansatte ved hoffet, selv ikke de dristige, vil turde. Svaret er, at det kan kun Dronningen. Skulle hun gøre det, så ville Philip, der har brugt hvert minut af deres 71-års lange ægteskab på at adlyde sin kone, helt sikkert være enig,« sagde Richard Kay.