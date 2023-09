18-årige Nikolaj Ellgaard Jensen troede, han skulle med til prins Christians fest på vegne af Holstebro Kommune.

Der var bare lige ét problem.

Ungdomsskolen, der gav ham det indtryk, at han havde fået pladsen, havde slet ikke mandat til at udvælge, hvem der skal med til festen, skriver TV Midt Vest.

Den 15. oktober holder Kongehuset en stor gallafest på Christiansborg til ære for prins Christian, der fylder 18 år.

I den anledning har alle landets 98 kommuner fået til opgave at udvælge to 18-årige fra kommunen, der skal med til festen, og her havde Holstebro Ungdomsskole fået til opgave at hjælpe kommunen med at finde kandidater.

Kronprins Frederik, Kronprinsesse Mary, Prins Christian og Prinsesse Isabella under ankomsten til Det Kongelige Teater før festforestillingen under fejringen af dronningens 50-års regeringsjubilæum i København lørdag den 10. september 2022. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Kronprins Frederik, Kronprinsesse Mary, Prins Christian og Prinsesse Isabella under ankomsten til Det Kongelige Teater før festforestillingen under fejringen af dronningens 50-års regeringsjubilæum i København lørdag den 10. september 2022. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

TV Midt Vest skriver, at Ungdomsskolen den 25. august rakte ud til Nikolaj Ellgaard Jensen og en anden jævnaldrende med besked om, at de var blevet udvalgt.

TV Midt Vest har talt med Nikolaj Ellgaard Jensens forældre og citerer hans mor for, at 'der gentagne gange blev sagt, at det var 99,9 % sikkert, at Nikolaj skulle afsted'.

Den 7. september fik familien derfor en overraskelse, da de kunne se, at Holstebro Kommune på Facebook pludselig opfordrede unge i kommunen til at ansøge om at komme med til festen.

Forældrene kontaktede Ungdomsskolen, der kunne fortælle, at der var sket en fejl. At Nikolaj ikke var garanteret en plads alligevel.

Kronprinsparrets familie til prinsesse Isabellas konfirmation i 2022. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix Vis mere Kronprinsparrets familie til prinsesse Isabellas konfirmation i 2022. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

Ungdomsskolen havde fået til opgave at finde nogen, der kunne komme i betragtning, men den havde ikke fået lov til at vælge, hvem det skulle være.

TV Midt Vest har blandt andet været i kontakt med Ungdomsskolens leder Søren Hinrichsen, der er ked af situationen.

»Vi har givet tilsagn til noget, vi ikke har haft rygdækning til. Vi lod os rive med af begejstringen over, at nogle af vores elever kunne komme med, men vores kommunikation har været for dårlig. Vi må bare lægge os fladt ned, og der er ikke nogen, der er mere kede af det her end mig,« lyder det fra skolelederen.



Ifølge Holstebro Kommune skal udvælgelsen ske via lodtrækning, og man har valgt at trække lod blandt kommunens 118 unge, som fylder 18 år mellem 1. september og 15. oktober.

Nikolaj og den anden jævnaldrende, der i første omgang troede, de skulle med til fest er fortsat med i lodtrækningspuljen.