Kronprinsparrets fire børn skal til nytår på et 12 uger langt skoleophold på Lemania Verbier Skolen i Schweiz. En skole, hvor der, trods høj status, er stort fokus på, at alle er lige.

Alle skal se ens ud, og så må man ikke parkere sin dyre bil foran skolen.

»Alle bærer en enkel uniform med grå bukser og en polotrøje. Alle studerende ens, og der er ingen konkurrence,« siger Thibeaud Descoeudres, der er skoleleder på Lemania Verbier, til det schweiziske medie 20 Minuten.

Det er vigtigt for ham, at børnenes baggrund ikke har indflydelse på, hvordan de behandles.

Her er et billede fra 2012, hvor den royale kronprinsfamilie besøgte et skiområde nær skolen i Schweiz. Foto: SEBASTIEN FEVAL

»Generelt behandler vi alle børn på samme måde - uanset om de har rige og berømte forældre,« siger han.

Han fortæller desuden, at skolen, der blot har 120 studerende ad gange, forsøger at holde et uformelt og behageligt studiemiljø.

»Vi har små klasser med kun 15 studerende i hver, og så tilbyder vi en masse unikke fritidsaktiviteter,« siger skolelederen.

Prins Christian (13 år), prinsesse Isabella (12), prinsesse Josephine (8) og prins Vincent (8) kan se frem til aktiviteter som skiløb, madlavningskurser, ridning og klatring.

Skoleleder Thibeaud Descoeudres. Foto: 20min.ch

Desuden vil de blive undervist på fransk og engelsk efter den gældende læseplan i det britiske skolesystem.

De royale børn skal som bekendt have deres mor med til skolen, der ligger i den schweiziske kommune Bagnes tæt på grænsen til Frankrig og Italien.

Men som tidligere beskrevet så kommer hun ikke til at køre Krone syv eller otte ind på parkeringspladsen ved skolen.

Det er nemlig forbudt at parkere sin bil ved den internationale skole i bjergene.

Den internationale skole Lemania Verbier i Schweiz. Foto: 20min.ch

»Vi har indført et parkeringsforbud ude foran skolen. Mange kommer til fods,« siger skoleleder Thibeaud Descoeudres.

Dog er det ikke alle, der bare kan komme vandrende ind på skolen.

»Der er strenge regler for, hvem der har adgang til vores skole. Det samme gælder de personer, der har tilladelse til at hente børn,« siger han.

Skoleopholdet koster 460.000 danske kroner samlet