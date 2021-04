De seneste år har prins Andrew holdt sig i skyggen. Gemt sig væk fra offentligheden og pressen. Kun tittet frem ganske sjældent.

Meget tyder på, at det ikke ændrer sig foreløbigt for den skandaleramte prins.

Således har hans storebror prins Charles nu overtaget endnu et af hans prestigefyldte protektorater. Rollen som protektor for The Royal Philharmonic Orchestra.

Nyheden blev ifølge PageSix meldt ud i en pressemeddelelse tirsdag. Den tidligere protektors navn var ikke nævnt en eneste gang.

Prins Andrew talte med pressen få dage efter sin fars død. Foto: POOL

I stedet fokuserede meddelelsen på prins Charles' store betydning for kulturen.

»Prinsen har en livslang tilknytning til kunsten. Under pandemien har hans kongelige højhed talt om vigtigheden i at beskytte kunsten og understreget kunstens enorme betydning for livet i Storbritannien og for økonomien,« lød det.

Med de ord overtog 72-årige prins Charles for anden gang en af sin fallerede brors opgaver.

I november overtog han også rollen som protektor for York Minister Cathedral fra sin 11 år yngre bror. Det skete dog i al stilhed.

Hvem var Jeffrey Epstein? Jeffrey Epstein blev født 20. januar 1953.

Epstein voksede op i Brooklyn i New York i en arbejderklassefamilie og arbejdede blandt andet som lærer, før han med forfalskede papirer i hånden søgte mod Wall Steet.

Epstein blev første gang omtalt som milliardær i medierne i 2001.

Epstein var venner med prominente navne som Donald Trump, prins Andrew og Woody Allen.

Epstein blev i 2008 dømt for at have at opfordre en mindreårig til prostitution. Han fik 13 måneders ubetinget fængsel.

Epstein blev 6. juli 2019 anholdt og sigtet for blandt andet menneskehandel med mindreårige piger.

Eptein blev 10. august 2019 fundet død i sin fængselscelle i New York.

Kun en ændring på det britiske kongehus' hjemmeside markerede skiftet.

Prins Andrews farvel til opgaverne er ikke overraskende med tanke på, at han umiddelbart efter et interview med BBC i november 2019 trak sig fra sine officielle pligter i 'den – dengang – nærmeste fremtid'.

Interviewet omhandlede hans forhold til den pædofilidømte og nu afdøde rigmand Jeffrey Epstein og blev af flere omtalt som en katastrofe.

Der var dengang bred enighed om, at prins Andrew ikke slap afsted med sine forklaringer i forhold til blandt andet beskyldninger om overgreb begået på en mindreårig.

Virginia Giuffre fotograferet foran en retsbygning sidste år. Foto: ALBA VIGARAY

Hårdnakket afviste han de beskyldninger, som Virginia Giuffre i årevis har sendt i hans retning.

Hun beretter, at hun som teenager blev holdt som sexslave af Jeffrey Epstein, der udlånte ham til sine rige venner – heriblandt den britiske prins.

Hvem er Virginia Giuffre? Virginia Giuffre blev født 9. august 1983 i Californien. Hun blev døbt Virginia Louise Roberts.

Giuffre arbejdede på Donald Trumps Mar-a-Lago-resort, da hun i 2000 mødte Ghislaine Maxwell, som skaffede hende job som massør for Jeffrey Epstein.

Giuffre blev ifølge eget vidneudsagn af Maxwell og Epstein holdt fanget som sexslave mellem 2000 og 2002. I denne periode skulle de have misbrugt hende, ligesom de også skulle have 'lånt hende ud' til andre mænd – heriblandt prins Andrew.

Giuffre flygtede i 2002 til Thailand, hvor hun mødte den australske mand Robert Giuffre. De blev hurtigt gift.

Giuffre besluttede i 2010, da hun blev mor til en datter, at stå offentligt frem med sin beretning om tiden som påstået sexslave.

Giuffre er siden blevet en af de mest prominente stemmer i sagen mod Epstein, og hun står desuden bag organisationen Victims Refuse Silence, der kæmper for retfærdighed for ofre for menneskehandel.

Denne påstand – og alle andre – afviste prins Andrew i BBC-interviewet.

Han erkendte dog, at han fortrød at have bevaret kontakten til Jeffrey Epstein, der forud for sit selvmord i august 2019 afventede en retssag om overgreb og menneskehandel med piger ned til 14-årsalderen.

Kun den ene af de to mistænkte i den omfattende sag kan blive dømt. Jeffrey Epstein blev i 2019 fundet død i sin fængselscelle. Foto: LAURA CAVANAUGH, HANDOUT

Interviewet er det seneste, prins Andrew har givet om sagen. Siden har han mere eller mindre holdt sig i baggrunden. Holdt sig væk.

Kun hurtigt stak han næsen frem, da han i forbindelse med sin far, prins Philips, død blev fanget af pressen og udtalte:

»Det føles, som om vi har mistet hele nationens bedstefar.«

Prinsens flyverskjul har vakt stor frustration hos blandt andre FBI, der længe gerne har villet tale med ham om Jeffrey Epstein.

En skitse af Ghislaine Maxwell, da hun i juli blev fremstillet ved retten i New York efter sin anholdelse. Foto: JANE ROSENBERG

Manglende samarbejde og den hovedmistænktes død til trods er sagen om Jeffrey Epsteins påståede forbrydelser langt fra lukket.

Til juli indtager rigmandens mangeårige partner Ghislaine Maxwell anklagebænken.

Hvem er Ghislaine Maxwell? Ghislaine Maxwell blev født 25. december 1961.

Maxwell voksede op i London, hvor hun blev en kendt jetsetter og desuden blev uddannet fra Oxford University.

Maxwell er datter af den afdøde britiske mediemogul Robert. Maxwell har både britisk og amerikansk statsborgerskab.

Maxwell er tidligere kæreste og langvarig partner med den afdøde amerikanske milliardær Jeffrey Epstein.

Maxwell har igennem mange år været ven med den britiske prins Andrew. Hun skal have introduceret ham til Jeffrey Epstein, hvorefter de to blev venner.

Maxwell vil i juli 2021 blive fremstillet ved retten i New York, tiltalt for at have assisteret, faciliteret og bidraget til Epsteins misbrug af mindreårige piger heriblandt ved at hjælpe Epstein med at rekruttere, groome og i sidste ende misbruge ofre, som Maxwell og Epstein begge vidste var under 18 år.

Maxwell nægter sig skyldig.

Hun er for nuværende tiltalt for blandt andet sex-trafficking, for at have hjulpet Jeffrey Epstein til at begå overgreb på mindreårige og for selv at have deltaget i overgreb.

Hun nægter sig skyldig.