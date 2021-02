Endnu engang lægger prins Ernst August af Hannover navn til en række lidet flatterende overskrifter.

Denne gang, fordi han har valgt at sagsøge sin egen søn.

Således beskriver AFP, hvordan prinsen har indgivet et søgsmål ved retten i Hannover i et forsøg på at få en lang række ejendomme tilbage.

Ejendomme, han ellers havde overdraget til sin søn mellem 2004 og 2007. Heriblandt det eventyrlignende tyske slot Marienburg.

Her Marienburg Slot. Ejendommen, som prins Ernst August altså ønsker at få tilbage. Foto: JULIAN STRATENSCHULTE

Sagen er nemlig, at 66-årige prins Ernst August mener, at sønnen har opført sig utaknemmeligt, lyder det i retsdokumenterne.

Sønnen, som han deler navn med, har nemlig udtrykt ønske om at overdrage slottet til offentlige hænder.

Gør han det, vil han ifølge retsdokumenterne handle mod faderens ønsker.

Prins Ernst August, der er gift med prinsesse Caroline af Monaco, beskylder desuden sønnen for uberettiget at have tilegnet sig flere af familieejede kunstværker.

Prins Ernst August af Hanover er kendt som en ilter herre. Foto: ERNESTO ARIAS

I alt – ejendomme inklusive – drejer det sig om værdier for omkring fem millioner euro. Altså mener prinsen, at hans søn uberettiget skylder i omegnen af 37 millioner.

Ernst August junior tager dog ikke anklagerne så tungt.

Til DPA udtaler han, at der ikke er noget at komme efter. Og at faderens argumenter allerede tidligere er blevet skudt ned ved en domstol.

Han agter derfor fortsat at overdrage Marienburg slot til offentligheden.

»Der er intet, der står i vejen for den langsigtede bevaring af Marienburg som en central kulturinstitution i Niedersachsen – åbent for alle,« siger han og understreger, at han er helt rolig ved at tage sagen i retten.

Hvornår far og søn mødes ved en domstol er dog endnu ikke fastlagt. Sikkert er det dog, at det ikke er første gang, de to ligger i strid.

Netop ejendomme har i årevis været genstand for uenighed mellem de to, og de uskønne sager er løbende blevet dækket tæt i medierne.

Blandt andet trak det overskrifter, da prins Ernst August brillerede ved sit fravær i 2017, da sønnen blev gift med den russiskfødte designer Ekaterina Malysheva.

Her prins Ernst August junior sammen med sin russiske brud. Foto: JENS SCHLUETER

Det samme har været tilfældet for de mange andre uheldige episoder, som prins Ernst August i årenes løb har rodet sig ud.

Eksempelvis, da han i 1999 overfaldt en fotograf, da han i 2000 urinerede på en tyrkisk pavillon under Verdensudstillingen i Hannover, og da han i juli sidste år truede en betjent med et baseballbat.

Prins Ernst August må altså siges at sikre, at fyrstehuset Hannover ikke går i glemmebogen, selvom den ikke har samme vigtige funktion som tidligere.

Fra 1714 til 1901 var fyrstehuset nemlig leverandør af monarker til Storbritannien.

Hannover-husets medlemmer bærer fortsat titlerne af prinser og prinsesser af Storbritannien og Irland og er dermed teoretisk mulige tronfølgere til den britiske trone.

Husets overhoved, prins Ernst August, er desuden kendt for at være prinsesse Caroline af Monacos tredje mand.

Parret har sammen datteren prinsesse Alexandra af Hannover, men Caroline og Ernst August har i mange år været separeret og levet hver for sig.

Desuden har prins Ernst August to sønner, prins Ernst August af Hannover – ja, de deler navn – samt prins Christian af Hannover, som han fik med sin første kone, Chantal Hochuli.