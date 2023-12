Hvordan endte kong Charles' og prinsesse Kates navne i en kontroversiel bog om det britiske monarki?

Ja, det spørgsmål er så svært at svare på, at selv ikke bogens forfatter evner det.

For skandalen om bogen 'Endgame' fortsætter.

Den er skrevet af den royale journalist, Omid Scobie og skildrer kriserne i den royale familie indefra.

Forleden udkom bogen i Storbritannien, men nogenlunde samtidig måtte det hollandske forlag Xander trække den hollandske udgave tilbage på grund af en »fejl« i oversættelsen.

Ret hurtigt kom det frem, at den fejl, der var tale om, var en pikant afsløring:

Af uransagelige årsager var navnet på det familiemedlem, der skulle have ytret sig negativt om prins Archies hudfarve, dukket i den hollandske tekst.

Sådan lød rygterne i hvert fald.

Og forfatteren selv fattende ingenting.

Omid Scobie bedyrede nemlig sin uskyld og forklarede, at han ikke forstår hollandsk, og at navnet ikke havde stået i hans manuskript.

Miseren begyndte i 2021, da Sussex-parret gav deres legendariske interview til Oprah Winfrey.

Her vakte det behørigt opsigt, at Meghan beskyldte sin svigerfamilie for at være racistiske.

Piers Morgan reveals King Charles and Princess Kate were the two senior royals who were accused of making comments about Prince Archie s skin color in the Dutch version of Omid Scobie s book Endgame . (Video: Sky News/Piers Morgan Uncensored) pic.twitter.com/wyPitpBpnZ — Mike Sington (@MikeSington) November 29, 2023

Hertuginden fortalte nemlig, at et medlem af kongefamilien havde udtrykt bekymring om hudfarven på det barn, som Meghan dengang ventede.

Selv nægtede hun at afsløre, hvem der havde sagt det, men prins Harry tilføjede kort efter, at det hverken var dronning Elizabeth eller prins Philip.

Udtalelserne blev dengang pure afvist af Buckingham Palace som opspind.

Nu har journalisten Piers Morgan imidlertid fået opsnappet, at bogen angiveligt påstår, at både kong Charles og prinsesse Kate ytrede ting i den retning.

Det afslørede han i sit eget tv-show onsdag aften, skriver flere britiske medier, blandt dem The Independent, Sky News og The Mirror.

»Hvis hollænderne vader ind i en boghandel og kan se disse navne, så har I, det britiske folk, som rent faktisk betaler for den kongelige familie, også ret til at vide det,« lød hans argument for at afsløre det i tv-showet Piers Morgan Uncensored på Sky News.

Morgan – som er kendt som en ihærdig kritiker af Meghan Markle – benyttede også lejligheden til at kræve, at enten Omid Scobie eller Meghan og Harry fremlægger beviser for deres påstand om racisme blandt de royale.

Ifølge de britiske medier overvejer Buckingham Palace lige nu, hvordan de skal forholde sig til oplysningerne i den hollandske udgave.