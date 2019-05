I månedsvis har Belgiens tidligere konge, Albert II, nægtet at tage en DNA-test, som en gang for alle kunne bevise, om han fik et barn som følge af en affære for 51 år siden.

Men nu indvilliger han - modvilligt - i at tage testen. Og resultatet kan være en bombe under det belgiske monarki.

Den 51-årige kunstner Delphine Boëls mor, barosse Sybille de Selys Longchamps, påstår, at hun og kongen havde en affærre i slutningen af 1960’erne.

Boël har siden 2013 kæmpet for retten til at blive offentligt anerkendt som datter af kong Albert på lige fod med prinsesse Astrid og kronprins Phillippe og hev derfor kong Albert i retten.

Nu har Albert tabt en appelsag.

Og med udsigten til at skulle betale dagbøder på 5.000 euro - og at blive betragtet som Delphine Boëls far i lovens øjne om tre måneder, hvis han ikke indgav en DNA-test inden da, følte den tidligere konge ikke, at han havde noget valg - om end han stadig vil gøre alt for at resultatet af testen aldrig ser dagens lys.

»Hans majestæt Kongen vil acceptere en blodprøve, nu hvor han er tvunget til det,« siger Albert II's advokat Guy Hiernaux mandag ifølge New York Times.

Men den abdicerede konge gør det kun »under forudsætning af, at resultatet forbliver hemmeligt, indtil Belgiens højesteret afviser den appelsag, som kører mod dommen (som forpligter Albert II at tage faderskabstesten, red.),« fortsætter advokaten og understreger, at det let kan tage adskillige år.

Kong Albert vil gå langt for at undgå, at resultatet af faderskabsprøven offentliggøres. Foto: STEPHANIE LECOCQ Vis mere Kong Albert vil gå langt for at undgå, at resultatet af faderskabsprøven offentliggøres. Foto: STEPHANIE LECOCQ

Der står utrolig meget på spil for både den 84-årige eks-konge og hele det belgiske monarki i den omdiskuterede faderskabssag.

For det første kan faderskabstesten blive et dramatisk vendepunkt i retssagen, som allerede har afsløret hemmeligheder om den ellers meget sky belgiske kongefamilies privatliv og gjort den til genstand for hidtil uset kritik fra offentligheden.

For det andet handler sagen om meget mere end anerkendelse af faderskabet.

Hvis det bliver bevist, at Albert er far til Delphine Boël, bliver hun også arving til den aldrende eksmonarks formue, som anslås at være i milliardklassen.

Kunstneren Delphine Boël kan blive arving til kong Alberts enorme formue. Foto: FRANCOIS LENOIR Vis mere Kunstneren Delphine Boël kan blive arving til kong Alberts enorme formue. Foto: FRANCOIS LENOIR

Albert var konge af Belgien fra 1993 til 2013, hvor han abdicerede og overdrog tronen til sin ældste søn, Phillipe.

Den nu abdicerede konge blev gift i 1959 med hustruen Donna Paola Margherita Maria Antonia Consiglia Dei Princopi Ruffo di Calabria. Sammen har de tre børn.

Det store spørgsmål er så, om Albert også er far til et fjerde - og uægte barn.

Affæren med barosse Sybille de Selys Longchamps blev første gang omtalt i 1999 i en bog.

Det belgiske kongehus var tavse som graven om historien.

Men i en juletale samme år udtalte Albert, at der havde været en krise i hans og hustruens forhold på netop det tidspunkt, hvor den påståede affære fandt sted.

Det opfattede mange belgiere som en indirekte anerkendelse af faderskabet til Delphine Boël.

I belgiske medier har der været spekulationer om, at kongen abdicerede på grund af sagen om den uægte datter.