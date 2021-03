Familien har afskåret dem fra formuen. Sådan lød det nærmest hjerteskærende og lidt bittert fra prins Harry i det famøse interview med Oprah Winfrey.

Men hvad er det for en formue, som han går glip af? Hvor mange milliarder er det britiske kongehus værd? Og hvordan fordeles pengene?

B.T. har kigget nærmere på milliardøkonomien i det britiske kongehus, der anses for at være verdens rigeste monarki. Og det er en meget kompleks affære sammenlignet med det danske kongehus.

»Det adskiller sig totalt fra danske forhold. Der er jo tale om en stor royal formue. Den britiske dronning er en stor jordbesidder. Det er som at sammenligne et miniputfyrstendømme med et imperium,« lyder det fra kongehusekspert og forfatter Søren Jakobsen, der har skrevet flere bøger med fokus på Kongehusets økonomi.

Det britiske kongehus er langt mere velhavende end det danske. Her ses dronning Elizabeth i 1937, da hun stadig kun var prinsesse. Til venstre ses hendes mor, dronning Elizabeth, mens hendes far, kong George, og lillesøster, prinsesse Margaret, ses til højre. Foto: Unknown Vis mere Det britiske kongehus er langt mere velhavende end det danske. Her ses dronning Elizabeth i 1937, da hun stadig kun var prinsesse. Til venstre ses hendes mor, dronning Elizabeth, mens hendes far, kong George, og lillesøster, prinsesse Margaret, ses til højre. Foto: Unknown

For det første tælles det britiske kongehus' formue i milliarder. Det amerikanske erhvervsmagasin Forbes vurderer, at det samlet har værdier for 28 milliarder dollar (174 milliarder kroner). Den britiske dronning alene vurderes til at have en privat formue på 500 millioner dollar (3,1 milliarder kroner).

Til sammenligning vurderer Søren Jakobsen, at det danske kongehus har en privat formue på »blot« nogle hundrede millioner kroner.

Ifølge Forbes har det britiske kongehus' økonomi en meget stor indvirkning på den britiske samfundsøkonomi.

»Den kongelige virksomhed ses af mange markedsvurderingsfolk som et af de største økonomiske aktiver for Storbritannien,« forklarer B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, der har boet 20 år i England.

Det britiske kongehus' formue skal tælles i milliarder – ikke i millioner. Foto: STR Vis mere Det britiske kongehus' formue skal tælles i milliarder – ikke i millioner. Foto: STR

Indtil 2012 blev den britiske dronnings apanage bestemt af civillisteloven – ligesom i Danmark. Men siden har man lavet systemet om, så »apanage« i dag udgør en fast del af de indtægter, som de selv genererer.

Det største aktiv i det britiske kongehus er det såkaldte Crown Estate, der er et slags kongeligt selskab, som både de kongelige bygninger, andre aktiver og en del ansatte hører under. Værdien af Crown Estate er anslået til 121 milliarder kroner.

I det seneste regnskab havde selskabet 2,95 milliarder kroner i overskud. Kongehuset modtager 25 procent af overskuddet, mens resten går til den britiske statskasse.

Økonomien i det britiske kongehus Det britiske kongehus bliver finansieret på en anderledes måde end det danske. »Sovereign Grant« En stor del af kongehusets indtægter kommer fra »Crown Estate«, der er et slags kongeligt selskab, som en række bygninger, jord og andre værdier ligger under. Crown Estate generer store indtægter, hvoraf kongehuset hvert år modtager 25 procent, mens de resterende 75 procent ryger i statskassen. I det seneste regnskabsår udgjorde de 25 procent – »The Sovereign Grant«, som de kaldes – 747 millioner kroner. »Privy Purse« Den britiske dronnings privatliv bliver finansieret af »the Privy Purse«, som er hendes indtægter fra hertugdømmet Lancaster. I det seneste regnskabsår lød overskuddet på 187 millioner kroner. Duchy of Cornwall På samme måde har tronarvingen – prins Charles – glæde af et hertugdømme. Han får indtægterne fra kongefamiliens andet hertugdømme, nemlig Cornwall. Det indbragte ham sidste år 187 millioner kroner, som han kunne bruge til sin privatøkonomi. Heraf gav han omkring 50 millioner kroner til sine sønner, prinserne William og Harry, som bliver forsørget af deres far. Dronningens private værdier Foruden de ovenstående værdier, som godt nok følger den regerende monark og tronfølger, men som ikke kan sælges, har den britiske dronning en privat formue. Dronning Elizabeth ejer flere værdier i form af kronjuveler, kunstværker, investeringer og ikke mindst ejendomme, da hun ejer de to slotte Balmoral i Skotland og Sandringham. Og de værdier anslår Forbes til at være 3,1 milliard kroner værd.

Af de penge, som kongehuset modtager, skal det selv betale omkostninger til it, rejser, sikkerhedsfolk, tjenestefolk mv.

Dronning Elizabeths private udgifter betales dog af de indtægter, hun får fra hertugdømmet Lancaster, og som kaldes »Privy Purse«. Ifølge Forbes havde hertugdømmet et overskud på 186 millioner kroner i seneste regnskabsår.

Prins Charles har også en ekstra indkomst, som kommer fra hertugdømmet Cornwall, der følger »prinsen af Wales«. Og her har prinsen måske trukket det længste strå.

Den kongelige familie tilbringer blandt andet gerne julen på sit private slot Sandringham. Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Den kongelige familie tilbringer blandt andet gerne julen på sit private slot Sandringham. Foto: HANNAH MCKAY

»Prins Charles ejer en masse jord, bygninger og så videre, og så er det en meget aktivt producerende virksomhed af økologiske varer. De laver alt fra grøntsager til kød,« siger Jakob Illeborg, der selv gerne køber syltetøj fra The Duchy of Cornwall, som er det britiske navn for hertugdømmet.

Hele 186 millioner kroner kunne prinsen sidste år hæve fra hertugdømmet til at finansiere sig selv og sine to voksne sønner, prins William og prins Harry. De to sidstnævnte delte tilsammen knap 50 millioner kroner.

Trods den store formue kan de britiske kongelige ikke alle kalde sig mangemilliardærer i rede penge. For de kan ikke bare sælge deres værdier.

Dét sagde prins Harry: I interviewet med Oprah Winfrey faldt snakken på, at prins Harry og hertuginde Meghan har mange udgifter til sikkerhedsfolk og beskyttelse. »Min familie afskar mig helt økonomisk, og jeg måtte selv betale for vores sikkerhed«, lød det fra prins Harry i interviwet. »Jeg har, hvad min mor efterlod mig, og uden det, så kunne vi ikke have gjort dette« tilføjede prinsen, der også fortalte, at de mange udgifter var det, der havde motiveret parret til blandt andet at indgå en stor tv-aftale med Netflix.

»De ejer for eksempel mange af parkerne i London, men man kan ikke bare sælge Hyde Park. Der er en masse af de besiddelser, som dronningen og kongehuset har, som ikke er til salg,« lyder det fra Jakob Illeborg.

Professor i international økonomi på CBS Edward Ashbee er generelt lidt skeptisk over for, hvor stor en påvirkning det britiske kongehus har på samfundsøkonomien, da han mener, at det er svært at måle indvirkningen på for eksempel turismen. Men han er enig i, at Crown Estate har stor indflydelse:

»Der er en undtagelse, hvor jeg mener, at monarkiet spiller en stor, signifikant rolle, og det er gennem Crown Estate. Og især gennem hertugdømmet Cornwall. Som en stor og meget magtfuld jordbesidder har monarkiet en stor 'økonomisk betydning',« siger han.

Slottet Balmoral i Skotland er et af de få slotte, som personligt tilhører dronning Elizabeth. Foto: Unknown Vis mere Slottet Balmoral i Skotland er et af de få slotte, som personligt tilhører dronning Elizabeth. Foto: Unknown

Men hvad er det så, prins Harry går glip af?

I året 2018/2019 fik han fem millioner pund, svarende til 43 millioner, kroner af sin far. Og det antages, at det formentlig er de penge, som Harry ikke længere får. Men faktisk vides det ikke, præcis hvad han mener.

Økonomien i det danske kongehus I Danmark får medlemmerne af kongehuset apanage eller årpenge, der fastsættes af Civilisteloven. I 2020 lød beløbene sådan: Dronning Margethe = 87,6 mio. kr Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary = 21, 6 mio. kr. Prins Joachim = 3,8 mio kr. Grevinde Alexandra = 2,6 mio. kr Grev Ingolf = 1,8 mio. kr. De fleste af de slotte, som kongehuset benytter, ejes af staten. Dog ejer dronning Margrethe Marseliesborg Slot, jagthytten i Trends samt vinslottet i Cayx. Dertil kommer, at kronprinsparret ejer en skihytte i schweiziske Verbier.

»Vi ved det ikke, for hvad betyder det at være 'afskåret'? Betyder det, at han ingen penge får – eller at nogle af pengene er taget fra ham?« siger Jakob Illeborg.

Helt fattig er prins Harry dog næppe. Han arvede nemlig også en stor formue efter sin mor, som anslås at være på omkring ti millioner pund (86 millioner kroner).