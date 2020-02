Det er næsten skæbnens ironi, at Kronprinsen torsdag står for den officielle indvielse af akutsygehuset Sygehus Sønderjylland.

Sit nylige skiskyrt til trods er kronprins Frederik netop ankommet til arrangementet i Aabenraa, hvor han har venstre arm i slynge.

»Det er smukt til lejligheden, men det går faktisk den rigtige vej,« siger han med et smil til de fremmødte journalister med henvisning til sin skade.

Han fortæller desuden, at familien bakker ham op, og på spørgsmålet om, hvorvidt styrtet fandt sted på den sorte piste, griner han.

Her ankommer kronprinsen til det nye supersygehus. Foto: Robert Melsen/Byrd Vis mere Her ankommer kronprinsen til det nye supersygehus. Foto: Robert Melsen/Byrd

Danmarks kommende konge var i sidste uge ude for en skilulykke i Verbier i Schweiz, hvor han pådrog sig en skade på venstre skulder.

Selvom skaden blev beskrevet som værende 'mindre', måtte han afbryde sit ophold for at tage på Rigshospitalet.

Her blev han undersøgt og undergik en ukompliceret operation, der forløb efter planen.

Og nu er kronprins Frederik så tilbage på sygehuset. Kronprinsen ankom præcis klokken 14 ved indgang A til det store nye sygehusafsnit.

Her den skadede kronprins forrest for truppen. Foto: Robert Melsen/Byrd Vis mere Her den skadede kronprins forrest for truppen. Foto: Robert Melsen/Byrd

De kommende to timer deltager han i både et officielt og åbent og i et ekslusivt lukket arrangement. Undervejs skal han besøge flere af de nye afdelinger.

Han får blandt andet fornøjelsen af et visit hos en patient, der ligesom han selv netop er blevet behandlet for en skiskade.

Kronprins Frederik klipper symbolsk den røde silkesnor klokken 14.50 og markerer dermed akutsygehuset i Aabenraa for åbent.

Dermed holder kongehuset, hvad det har lovet. Da det tidligere på ugen blev meldt ud, af kronprins Frederik var kommet til skade, lød det nemlig også, at han fortsat ville varetage sine officielle pligter.