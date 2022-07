Lyt til artiklen

Tennisturneringen Wimbledon er spækket med regler af den ene og anden art.

De fleste kender nok reglen om, at tennisudøverne skal spille i hvidt tøj på den grønne græsunderlag.

Men der er altså også regler for, hvem der må sidde på tilskuerpladserne.

Helt specifikt i den royale boks, hvor børn ikke er velkomne.

Nogen gange kan det være nødvendigt lige at hvile øjnene lidt. Foto: MATTHEW CHILDS

Medmindre de altså er royale børn.

Af den grund var der da heller ikke tale om et regelbrud, da prins William og hertuginde Kate søndag mødte op til mændenes singlefinale med deres ældste søn, 8-årige prins George.

Men andre royale familiemedlemmer, som har forsøgt at 'smugle' et ikke-royalt barn med i den royale boks, har fået en klar afvisning.

I 1999 ville hertuginde Katharine af Kent, som selv er stor tennisfan, muntre sønnen til en afdød ven op, skriver Hello Magazine.

Derfor spurgte hun All England Club, som står bag Wimbledon, om hun måtte tage drengen med i den royale boks.

Svaret var nej med den begrundelse, at traditioner er traditioner. De to blev dog tilbudt andre pladser.

Daværende formand for All England Club, John Curry, måtte endda komme med en officiel udmelding fra klubben, der begrundede beslutningen.

»Jeg beklager enhver utilsigtet skade, dette måtte have påført hendes Kongelige Højhed. På grund af efterspørgsel efter pladser i den royale boks, beder vi også om, at der, bortset fra børn af kongefamilien, ikke inviteres børn, da de udelukker andre værdige mennesker fra at deltage, hvoraf mange bidrager til tennis,« forklarede han.

Prins George så da også ud til at nyde sit besøg, hvor han, ligesom sin lillebror prins Louis under dronning Elizabeths regentjubilæum, var leveringsdygtig i en række medlevende grimasser.

Kampen blev vundet af serbiske Novak Djokovic over australske Nick Kyrgios.

Det var hans fjerde sejr ved Wimbledon i træk. Han har vundet turneringen syv gange i alt.